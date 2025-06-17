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Украина

Европа в значительной степени компенсирует Украине нехватку помощи США: аналитики назвали цифры

10:23 17 июня 2025
Помощь Европы Украине. Фото из открытых источников

Учитывая отсутствие новой помощи США для Украины, Европа в значительной степени сокращает дефицит финансирования. Об этом сообщает Кильский институт мировой экономики (IfW). Помощь Украине значительно изменилась в марте и апреле 2025 года, согласно недавно опубликованному отчету, пишет n-tv.de.

«В отличие от Соединенных Штатов, которые не предоставляли никакой новой помощи в течение этого периода, европейские страны увеличили свою поддержку», — пишут аналитики.

В марте и апреле Европа пообещала предоставить военную помощь на сумму 10,4 миллиарда евро и финансовую помощь на сумму 9,8 миллиарда евро, говорится в отчете. Это наивысший показатель за два месяца с начала войны.

«Является ли это временным увеличением или это означает начало постоянного сдвига роли Европы как главного сторонника Украины, еще предстоит выяснить», — сказал эксперт IfW Кристоф Требеш.

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Увеличение помощи неравномерно распределяется по Европе. В частности, скандинавские страны и Великобритания значительно увеличили свои транши. Швеция в марте выделила 1,6 млн долларов, Норвегия — 670 млн долларов в апреле. Однако в Германии, Италии и Испании наблюдается спад.

В случае с Германией, Институт сообщает о 650 млн евро в 2025 году, что примерно на 70% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что НАТО расширяет спутниковое наблюдение за Украиной и восточным флангом.

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