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Готовьтесь к масштабным проверкам: часть украинцев могут лишиться соцвыплат уже в июле

12:46 21 июня 2025
Получателей соцпомощи проверят в Пенсионном фонде, фото из открытых источников

В связи с тем, что с 1 июля на Пенсионный фонд Украины возлагается функция назначения и выплаты государственной социальной помощи, которой раньше занимались управление социальной защиты, будут проведены масштабные проверки получателей такой помощи.

По информации юриста Сергея Коробкина, речь идет о случаях, когда у человека нет необходимого стажа, и он нетрудоспособный. Тогда вместо пенсии в органах социальной защиты назначается государственная социальная помощь. Теперь все виды подобных выплат будут назначаться только Пенсионным фондом (ПФУ).

Кроме того, фонд будет заниматься назначением и выплатой государственной социальной помощи:
- лицам с инвалидностью;
- лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- уход за теми, кто в нем нуждается;
- пособия на погребение при смерти людей из указанных категорий.

По словам Коробкина, до 1 января 2026 года Пенсионный фонд должен проверить соответствие получателей государственной социальной помощи критериям уязвимости.

Исключение сделано для людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца — их доходы не будут вновь проверяться. Юрист не исключает, что по результатам проверки части людей выплаты могут быть отменены.

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Коробкин рассказал, что некоторые получатели выплат или те, кто на них скоро будут претендовать, могут столкнуться с задержками с их оформлением или переоформлением. Причина — в большом масштабе работы по передаче дел от управлений соцзащиты и оптимизации функций Пенсионного фонда.

Юрист также обращает внимание, что Пенсионный фонд должен обеспечить уже к 1 октября проведение физической идентификации для некоторых получателей государственной социальной помощи.

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«В идеале для прохождения идентификации нужно в органах Пенсионного фонда лично предъявить паспорт и документ, в котором есть сведения о месте жительства. Впрочем, допускается и идентификация с помощью видеоконференцсвязи» , — отмечает он.

По его словам, в отдельных случаях идентификация будет происходить без участия человека, который должен его проходить. Для этого ПФУ может использовать сведения о выдаче медицинских выводов о временной нетрудоспособности.

В случае не прохождения идентификации до 1 октября 2025 выплату помощи приостановят, но средства будут храниться на счетах Пенсионного фонда до выяснения обстоятельств. Если идентификация будет пройдена позже, то выплату возобновят и продолжат — с даты ее приостановки.

В итоге беднейшие слои населения дополнительно будут проверять и идентифицировать и т. д, отметил Коробкин.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как человеку, вышедшему на заслуженный отдых, проверить правильность начисления пенсионных выплат.

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