Съешьте фрукт за два часа до сна: со сном не будет проблем

Киви — это фрукт, который не требует особого представления. Он является источником калия, витаминов С и К, а также клетчатки. Оказывается, употребление киви перед сном может помочь сократить время, необходимое для засыпания, и время, в течение которого вы спите. Кроме того, это может продлить продолжительность ночного сна и положительно повлиять на его качество. Это результат исследования, проведенного экспертами из Азиатско-Тихоокеанского журнала клинического питания, пишет Kobieta.

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«Киви также богат фолиевой кислотой, а бессонница является одним из нейропсихиатрических заболеваний, вторичных к дефициту фолиевой кислоты. Поэтому возможно, что потребление киви может быть полезным для улучшения качества сна у людей с его расстройствами сна. Исследование было проведено для оценки влияния потребления киви на различные субъективные и объективные показатели качества сна, измеренные с помощью актиграфии и дневника сна, у людей, которые жалуются на расстройства сна», — говорится в публикации «Влияние потребления киви на качество сна у взрослых с проблемами сна».

Специалисты наблюдали за 24 людьми в возрасте от 20 до 55 лет. В течение месяца им давали два киви за час до сна. Во время исследования контролировались такие этапы: время ложиться спать, начало сна, время пробуждения, время сна и качество сна.

По словам экспертов, четыре недели употребления киви перед сном увеличили продолжительность и качество сна. Кроме того, также наблюдалось более короткое время засыпания.

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