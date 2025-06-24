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Мы вместе: Хейли Бибер ответила на слухи о разводе с Джастином

21:29 24 июня 2025
Хейли и Джастин Бибер

Хейли Бибер обеспокоена слухами о статусе своего брака после того, как начались разговоры о том, что она и ее муж Джастин Бибер планируют развод. 28-летнюю супермодель фотографировали без обручального кольца во время различных выходов в свет, что подпитывало слухи о разводе. Теперь она поделилась селфи в Instagram, на котором четко видно бриллиант на ее безымянном пальце, пишет The News.

Таким образом она послала фолловерам четкое сообщение о том, что они с Джастином вместе, вопреки всем слухам.

Фотографии без обручального кольца появились после того, как источник сообщил RadarOnline: «Хейли пытается держаться, но она эмоционально истощена. Она умоляла Джастина взять небольшую паузу. Она четко дает понять, что это не шаг к разводу; она хочет сделать это, чтобы они оба могли передохнуть и восстановиться. Невыносимо смотреть, как он страдает. Любой может понять, что ему нужна помощь, и вся его бравада выглядит бредовой и все более печальной».

Однако последние новости от Хейли свидетельствуют о том, что пара решила держаться вместе, несмотря на непредсказуемое поведение Джастина.

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Ранее сообщалось, что Хейли Бибер осудила видео с дискредитацией Селены Гомес и Бенни Бланко.

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