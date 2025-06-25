Что стало с казной Запорожской Сечи: 250 лет назад россия уничтожила центр казачества

доктор исторических наук Виктор Брехуненко, К печальной дате — 250-й годовщине ликвидации Российской империей Запорожской Сечи — в Киеве состоялся круглый стол. Один из его участников, автор книги о природных границах украинского мира в XVI-XVIIІ веках , рассказал в интервью «ФАКТАМ», что в принципе запорожцы имели реальные шансы сохранить Сечь и относительную независимость земель, принадлежавших им в украинской степи. Почему наши предки не воспользовались этими возможностями и какие очень важные уроки из тех событий должны вынести современные украинцы?

«Судьба Петра Калнышевского — напоминание о попытках унять россию с помощью лояльности и смирения»

— Предпосылки уничтожения Запорожской Сечи были заложены в определенной степени самими же казаками примерно за 40 лет, до этого весьма печального события — а именно в 1733—1734 годах, — рассказал в интервью «ФАКТАМ» заведующий отделом Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского доктор исторических наук Виктор Брехуненко.

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— Что именно произошло в роковые для Сечи 1733−1734 годы?

— Запорожский кош, к сожалению, решил тогда вернуться в российское подданство.

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— Значит, до этого Запорожская Сечь не подчинялась россии?

— Да, долгое время не подчинялась. Расскажу подробнее. Запорожцы вышли из подданства Российской империи после выступления гетмана Ивана Мазепы против царя Петра I. Основная часть запорожцев поддержали Мазепу. Поэтому Петр I приказал своему войску под командованием полковника Яковлева уничтожить Сечь. Выполнить этот приказ царя не в последнюю очередь удалось из-за предательства компанейского полковника Игната Галагана, который провел московское войско.

Через два года после этого ситуация для Российской империи на казацких территориях кардинально ухудшилась: неудачи в ходе русско-турецкой войны заставили царя Петра I заключить с Османской империей мир, согласно которому к последней отошла территория как Правобережной, так и Левобережной Запорожчины.

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— В результате запорожские казаки приняли турецкое подданство?

— Да, причем получалось, что вместе с территорией Войска Запорожского Низового (землями Запорожской Сечи. — Авт.).

— Я правильно понимаю, что казаки находились во власти Османской империи и Крымского ханства до 1734 года, а потом решили вернуться в подданство Российской империи вместе с землями?

— Так и было. Их возвращение в российское подданство изменило расстановку сил в украинской части степи. Позиции Российской империи очень окрепли, а ее оппонентов (Крымского ханата и Османской империи) существенно ослабли.

— Что побудило казаков пойти на этот губительный для себя шаг?

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— Смотрите, среди них было две группировки. Участники одной во главе с соратником гетмана Мазепы кошевым атаманом Костем Гордиенко — выступали против возвращения в российское подданство (потому что понимали, чем это грозит). А сторонники второго (их предводителем был Иван Малашевич) — стремились к возвращению под руку царя. В начале 1730-х годов партия Малашевича возобладала. Так и получилось, что запорожцы вернулись в российское подданство (сами себя загнали в ловушку).

— На каких условиях?

— Сохранились упоминания самих же казаков, что определенные договоренности с российскими властями были. Но какие именно, точно неизвестно. Письменный договор по этому поводу не найден. Скорее всего, он не был заключен. Права Войска Запорожского Низового и обязательства российской стороны не были четко зафиксированы на бумаге.

— Выходит, запорожцы по какой-то причине не настояли на том, чтобы их права были юридически оформлены?

— У нас нет свидетельств об этом. Добавлю также, что при возвращении в российское подданство не была зафиксирована на бумаге и территория Вольностей Войска Запорожского (т.е. владений Запорожской Сечи).

— От возвращения в подданство Российской империи до ликвидации Запорожской Сечи прошел 41 год. В этот промежуток времени были «звоночки» о том, что российская имперская власть задумывает ликвидацию Сечи?

— Были. Причем, не какие-то там тихие «звоночки», а весьма резонансные громкие события: в 1764 году императрица Екатерина II ликвидировала Гетманщину. После этого единственным островком украинской автономии оставалась Запорожская Сечь с ее земельными владениями. Казаки не могли не понимать, что если ничего не изменить в отношениях с царизмом, он рано или поздно уничтожит и Сечь.

Виктор Брехуненко: «После ликвидации Екатериной II Гетманщины единственным островком украинской автономии оставалась Запорожская Сечь с ее земельными владениями»

— Но, к сожалению, тогдашняя старшина во главе с кошевым атаманом Петром Калнышевским не выработала эффективную стратегию, — продолжает историк. — Проблемы в отношениях с российской властью пыталась решать путем подковерных игр в Санкт-Петербурге, доказательством своей лояльности, ублажением российской верхушки. Например, записали в почетные казаки Кущевского куреня видного соратника императрицы Екатерины II князя Григория Потемкина (под прозвищем Грицько Нечос). Потемкин их «отблагодарил»: через несколько лет после принятия его в почетные казаки стал одним из инициаторов ликвидации Запорожской Сечи.

Горькая судьба самого кошевого атамана Петра Калнышевского является воплощением того, к чему приводят попытки утолить аппетиты россии с помощью лояльности и смирения.

— Царская власть расправилась с кошевым атаманом?

— Да — отправила его в ссылку на Соловки. Кошевого судью Павла Головатого и военного писаря Ивана Глобу — в Сибирь. Были репрессированы еще 12 старшин.

— А остальные старшины и казаки?

— Россияне «срезали» тех, кто хоть и не сейчас, но в будущем потенциально мог организовать сопротивление. А остальных начали задабривать землями и чинами. Собственно путин планировал примерно то же самое: сознательную часть украинцев уничтожить, а остальное население запугать и подкупить.

Фрагмент иконы, на которой изображен праведный Петр Многострадальный (Калнышевский)

— Что случилось с простыми запорожцами после ликвидации Сечи?

— Многие из них бежали за границу, проходившую тогда по реке Буг (перебрались в Очаковские степи). Часть пошла на Правобережную Украину, входившую в состав Речи Посполитой. И еще немало перебрались в Турцию. Однако большинство осталось на месте, став живым воплощением преемственности между запорожским периодом и дальнейшей судьбой современной Восточной и Южной Украины. И это опровергает миф о «Новороссии».

«Если бы запорожцы воспользовались „золотой картой“, то кардинально повернули бы ситуацию в свою пользу»

— Атаман Калнышевский со старшиной имели реальные возможности сберечь Запорожскую Сечь?

— Я считаю, что имели. У них была «золотая карта». Что я имею в виду? Если бы перед уничтожением Российской империей Гетманщины или сразу после этого сечевики снова перешли в подданство Крымского ханата и Османской империи, то этим они кардинально повернули ситуацию в свою пользу. Ведь если бы они оказались в союзе с Крымом и Турцией, то императрица Екатерина II, вероятнее всего, и не пыталась бы уничтожить Сечь, потому что она была бы не подвластной российскому государству.

— То есть запорожцы могли вырваться из российского подданства?

— Могли, если бы действовали, а не только вынашивали планы, потому что генерально Крымский ханат и Турция были заинтересованы в таком сценарии.

В результате россия по одному расправилась сначала с Войском Запорожским, а затем — с Крымским ханатом.

Еще скажу о следующем: по моему мнению, если бы запорожцы воспользовались «золотой картой», то вполне возможно, сохранились бы не только Запорожье и Крымский ханат, но и не было бы дальнейших разделов Речи Посполитой. Ведь не покоренные Запорожье и Крымский ханат сохраняли бы для Варшавы перспективу альянсов для разрушения планов россии, Австрии и Пруссии.

Еще раз подчеркну: для нас история с ликвидацией Запорожской Сечи должна стать уроком того, как не следует вести себя по отношению к нашему северо-восточному соседу. То есть Украина не должна ни в коем случае заигрывать с россией. Путь выживания рядом с такой страной, как рф — быть сильными, способными себя защитить.

На этом плане показано расположение зданий в Новой (Подпильненской) Сечи, захваченной российскими оккупантами в 1775 году

— Почему Российская империя решила разделаться с Запорожской Сечью именно в 1775 году?

— В 1774 году московиты победоносно завершили войну с Турцией. В Петербурге решили, что это именно тот момент, когда ни турки, ни татары не смогут вмешаться. Поэтому Екатерина II и решила ликвидировать Войско Запорожское Низовое.

— Какой была реакция запорожских казаков на ликвидацию Сечи?

— Саблю против врага они не вытащили — не хватило духа для сопротивления. Еще во времена Мазепы (начало XVIII века) у элиты Гетманщины была готовность при необходимости воевать, позже уже нет, даже на Запорожье. Старшина проглотила уничтожение Гетманщины в 1764 году. То же самое произошло на Запорожчине в 1775-м.

К счастью, в 2022 году получилось иначе. Сейчас доминирует стремление бороться, а в 1775-м — сдаться.

— Можно назвать ключевых лиц на Сечи, которые решили покориться?

— Это было решение фактически всей старшины во главе с кошевым атаманом — открыто против московитов почти никто не пошел.

— Может быть, враг выбрал момент, когда на Сечи было мало людей?

— Нет. Мало казаков на Сечи было зимой. А летом, наоборот, много. Имперская власть видела, что тогдашнее казачество, как я уже сказал, в своем большинстве не имело воли к открытому сопротивлению. Кстати, путин, начиная полномасштабное вторжение, надеялся на то же самое. Но «не так сталося, як йому гадалося».

— Насколько большое московитское войско пришло разрушать Сечь?

— До 40 тысяч личного состава было выделено на захват всего Запорожья. Непосредственно к Сечи подошел пехотный полк. Если бы запорожцы решили защищаться, врагу пришлось бы не сладко.

— Как разворачивались события после того, как российское войско подошло к Сечи?

— Враг ее окружил и поставил ультиматум. Состоялся казацкий совет, который принял решение подчиниться. Далее россияне отобрали у запорожцев оружие, которым казаки воевали с турками. Забрали и казну. Затем деньгами из нее империя платила иностранным переселенцам, которых она приглашала в украинские степи.

Картина «Последняя Рада на Сечи» изображает события июня 1775 года. Художник Виктор Ковалев

— Еще спрошу о неиспользованном казаками сценарии вернуться в подданство Крымского ханства и Турции. Представим, что это стало б реальностью. Был бы крепким такой тандем? Ведь одни верят в Христа, другие — в Аллаха?

— Тандем имел хорошие шансы быть крепким, ведь есть много примеров успешного сотрудничества казаков с крымскими татарами. Кроме того, напомню, что Молдавское княжество и Валахия (значительная часть современной Румынии) долгое время находились под протекторатом Османской империи. И Молдавское княжество, и Валахия сохранили при турецком подданстве свою государственность.

Отмечу, что турки в вопросах веры вели себя довольно прагматично. Скажем, если в определенном подвластном им регионе доминировали католики, турки поддерживали православных — чтобы ни одна из христианских конфессий не добилась бы решающего влияния (принцип: разделяй и властвуй). Например, во времена, когда Иерусалим входил в состав Османской империи, турки отдали ключи от храма Гроба Господня именно православным. Понятное дело, что Турция пыталась продвигать мусульманскую веру на подвластных территориях. Но в Европе основные усилия она направляла на Балканы, а в бассейне Черного моря действовала гораздо гибче, что и доказывает опыт Молдовы и Валахии.

Ранее сценарист документальных проектов «Сокровища нации. Украина. Возвращение своей истории» Руслан Шарипов объяснил причины ненависти россиян к украинцам.

Фото из открытых источников

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