Что может спасти в случае ядерного взрыва: ученые дали объяснение

В августе исполняется 80 лет с тех пор, как японские города Хиросима и Нагасаки были опустошены ядерными атаками. На сегодняшний день это единственные случаи использования ядерного оружия для ведения войны, но реальность такова, что по состоянию на начало 2025 года в мире осталось чуть более 12 200 боеголовок, пишет sciencealert.com. Авторы публикации ответили на вопрос, что произойдет, если завтра вспыхнет ядерная война.

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«Не существует четкого способа оценить воздействие одной ядерной бомбы, поскольку это зависит от многих факторов, включая погоду в день ее сброса, время суток детонации, географическое расположение места падения и то, взрывается ли она на земле или в воздухе. Но, в общем говоря, существуют некоторые предсказуемые этапы взрыва ядерной бомбы, которые могут повлиять на вероятность вашего выживания», — говорят специалисты.

По словам ученых, примерно 35 процентов энергии ядерного взрыва высвобождается в виде теплового излучения. Поскольку тепловое излучение распространяется примерно со скоростью света, первое, что вас поразит, это вспышка ослепительного света и тепла. Самого света достаточно, чтобы вызвать мгновенную слепоту — обычно временную форму потери зрения, которая может длиться несколько минут.

В качестве примера они рассмотрели бомбу мощностью 1 мегатонну, которая в 80 раз больше бомбы, сброшенной над Хиросимой, но намного меньше многих современных ядерных боеприпасов. От бомбы такого размера люди на расстоянии до 21 километра почувствуют мгновенную слепоту в ясный день, а люди на расстоянии до 85 километров временно ослепнут в ясную ночь.

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Жар является проблемой для тех, кто находится ближе к месту взрыва. Легкие ожоги первой степени могут возникнуть на расстоянии до 11 километров, а ожоги третьей степени — те, что разрушают и образуют волдыри на тканях кожи — могут поразить любого на расстоянии до 8 километров. Ожоги третьей степени, охватывающие более 24 процентов тела, вероятно, будут смертельными, если люди не получат немедленную медицинскую помощь. Эти расстояния меняются в зависимости не только от погоды, но и от того, что вы носите — белая одежда может отражать часть энергии взрыва, тогда как более темная одежда будет поглощать ее.

По оценкам, самый центр ядерной бомбы мощностью в 1 мегатонну может генерировать температуру, близкую к 100 миллионам градусов Цельсия, или примерно в пять раз более высокую температуру, чем в ядре Солнца. Этого было бы более чем достаточно, чтобы мгновенно превратить человеческое тело в его простейшие элементы, такие как углерод. Но для тех, кто находится чуть дальше от центра взрыва, есть и другие эффекты, которые следует учитывать, помимо тепла.

Ядерный взрыв создает внезапные мощные изменения давления воздуха, которые могут раздавить предметы и разрушить здания.

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В радиусе 6 километров от бомбы мощностью 1 мегатонна взрывные волны будут создавать силу 180 метрических тонн на стены всех двухэтажных зданий и скорость ветра 255 километров в час. Технически люди могут выдерживать такое давление, но большинство людей погибнут от падения зданий.

Например, исследование моделирования, опубликованное в 2019 году, показало, что ядерная война между Соединенными Штатами и россией погрузит Землю в ядерную зиму на несколько дней из-за уровня дыма и сажи, выбрасываемых в атмосферу.

Мы также знаем, что радиоактивные частицы могут распространяться на чрезвычайно большие расстояния. Недавнее исследование показало, что остатки радиоактивного углерода от испытаний ядерных бомб времен Холодной войны были найдены в Марианской впадине, самой глубокой точке мирового океана.

«Опять же, все это гипотетически — существуют международные договоры, направленные на прекращение распространения и использования ядерного оружия, поэтому мы надеемся, что вам никогда не придется проверить эту информацию на практике», — отмечают авторы статьи.

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Ранее сообщалось, что ядерная угроза от рф стала реальнее. россия проводит тайную модернизацию своего ядерного арсенала.

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