Согласно утечке секретных документов, на которые ссылаются СМИ, россия не только продолжает производить современные ракеты, но и уже в течение многих лет проводит масштабную модернизацию своей инфраструктуры ядерных ракет. Немецкое издание Der Spiegel и датская расследовательская группа Danwatch заявили, что секретные файлы содержат архитектурные планы, внутренние схемы и документы о закупках для новых военных объектов. Они опубликовали спутниковые снимки, которые подтверждают их утверждения, пишет Newsweek.

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Ганс Кристенсен, директор проекта по ядерной информации Федерации американских ученых (FAS), сообщил Newsweek, что документы, на которые ссылаются СМИ, похоже, являются строительными чертежами. Том Ресет, норвежский военный эксперт, который видел некоторые из этих документов, сказал Newsweek, что их обнародование является «серьезным нарушением безопасности» россии.

В 2018 году президент путин объявил о разработке новых систем ядерного оружия, которые, по его словам, выведут его страну вперед в гонке вооружений с Западом. Расследование, которое утверждает, что рф также проводила масштабную модернизацию российского комплекса ядерного оружия, о чем путин не упоминал, усилит озабоченность относительно угрозы, которую представляет москва.

Журналисты Danwatch получили более двух миллионов документов, касающихся российских военных контрактов, которые были проанализированы в сотрудничестве с Der Spiegel. Хотя в 2020 году россия ужесточила законы, ограничивающие доступ к военным документам, расследователи заявили, что в 2024 году они обошли эти меры, чтобы найти чертежи, раскрывающие расположение военных объектов со стратегическим ядерным оружием. Отмечается, что документы раскрывают программу модернизации, которая включает обновление старых баз советской эпохи и строительство других объектов с нуля. На изображениях видны новые казармы, сторожевые вышки, командные центры и складские здания, а также подземные туннели.

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Скрин видео danwatch.dk

Кроме того, раскрыта внутренняя планировка объектов, где хранится защитное оборудование, расположение оружейных шкафов и диспетчерских, а также какие здания соединены подземными туннелями, говорится в публикациях. Журналисты заявили, что документы содержат чертежи объектов Стратегических ракетных войск россии в городе Ясный в Оренбургской области и детальные планы этажей объектов 621-го и 368-го ракетных полков. Объект в Ясном является одним из 11 мест, откуда могут запускаться ракеты с ядерными боеголовками.

По словам журналистов, в городе размещен российский гиперзвуковой планирующий блок «Авангард». По словам экспертов, россия имеет около 900 стратегических ядерных боеголовок в подземных бункерах.

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Кристенсен сообщил Newsweek, что документы, похоже, «являются строительными чертежами, которые открывают второй уровень для разведки из открытых источников и позволяют экспертам сочетать наблюдения спутниковых снимков с идентифицированными структурами на изображениях».

Ресет сказал, что «утечка информации раскрывает сильные и слабые стороны системы, а также детали относительно комплексов и ядерных шахт».

Документы показывают, что масштабы модернизации россией своих стратегических ядерных сил реальны и добавят резонанса любым будущим ядерным угрозам, которые будет выдвигать москва.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что путин знает, что ничто не действует на Запад лучше, чем ядерная угроза.

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