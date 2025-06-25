Витаминный салат из моркови и чернослива: вкусно и полезно

Лето балует разнообразием салатов. Вкусный и полезный витаминный салат из моркови, чернослива, сыра и яиц — идеальное дополнение к обеду или легкий ужин. Этот салат не только заряжает энергией, но и способствует пищеварению и очищению организма. Готовится за считанные минуты из привычных продуктов, делится автор канала «Готовим с Людмилой».

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Ингредиенты: Сырая морковь — 4 шт.

Твердый сыр — 150 г

Чернослив — 90 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — по вкусу

Соль — по вкусу

Сметана, йогурт или майонез — для заправки.

Зелень — для подачи

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