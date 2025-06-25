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Книга рецептов
20:07 — 25 июня 2025
Витаминный салат из моркови и чернослива: вкусно и полезно
Лето балует разнообразием салатов. Вкусный и полезный витаминный салат из моркови, чернослива, сыра и яиц — идеальное дополнение к обеду или легкий ужин. Этот салат не только заряжает энергией, но и способствует пищеварению и очищению организма. Готовится за считанные минуты из привычных продуктов, делится автор канала «Готовим с Людмилой».
Ингредиенты:
- Сырая морковь — 4 шт.
- Твердый сыр — 150 г
- Чернослив — 90 г
- Яйца — 2 шт.
- Чеснок — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Сметана, йогурт или майонез — для заправки.
- Зелень — для подачи
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