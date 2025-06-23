Картофельный салат с яйцами: простой и вкусный рецепт, который точно вам понравится

Картофельный салат с яйцами — простой, вкусный и быстрый рецепт, идеально подходящий для обеда или ужина. Приготовленный из доступных ингредиентов, этот сытный салат идеально подходит как основное блюдо или гарнир, пишет румынский кулинарный сайт gustos.ro.

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Ингредиенты 500 г картофеля

3 яйца

1 маринованный перец

100 г майонеза

100 г йогурта или сметаны

1 чайная ложка горчицы

соль и перец

зеленый лук (для украшения)

Приготовление

Отварите картофель в мундире до мягкости (примерно 20−25 мин). Проверьте вилкой. Варите яйца 8−10 минут, затем охладите их под холодной проточной водой и очистите. Очистите картофель и нарежьте его мелкими кубиками. Сделайте то же самое с двумя яйцами. Нарежьте маринованный перец мелкими кубиками и добавьте его к картофелю и яйцам. Смешайте майонез с йогуртом, горчицей, солью и перцем. Полейте ингредиенты соусом и осторожно перемешайте.

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Украсьте оставшимся яйцом (нарезанным ломтиками или кружочками) и измельченными стеблями зеленого лука. Перед подачей поставьте салат в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы соединились.

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