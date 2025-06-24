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Враг ударил «шахедами» по учебному центру Сухопутных войск: что известно
Во вторник, 24 июня, российские оккупанты запустили баллистические ракеты по Днепру и атаковали один из учебных центров Сухопутных войск ударными дронами. Есть раненый.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках.
Как отметили в ведомстве, благодаря внедренному комплексу превентивных мер личному составу удалось избежать численных потерь.
Известно, что ранение получил один военнослужащий, доставленный в лечебное учреждение.
Отмечается, что были применены усиленные защитные меры по обеспечению безопасности военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника.
«Командование призывает всех военнослужащих быть бдительными, неукоснительно соблюдать меры безопасности и четко выполнять алгоритмы действий во время воздушных тревог. Жизнь и здоровье украинских воинов — наш высочайший приоритет» , — говорится в заявлении.
Это не первый случай за последние месяцы, когда российская армия атакует украинские полигоны или учебные центры. Еще в мае россия ударила по полигону в Сумской области, в начале июня атаковала полигон в Днепропетровской области.
4 июня враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине.
После ряда таких ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место был назначен бригадный генерал Геннадий Шаповалов.111
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