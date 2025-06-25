Пятна на томатах: в чем причина и как спасти урожай

Дачники, занимающиеся выращиванием помидоров, постоянно сталкиваются с различными заболеваниями томатов. Это и грибковые заболевания, в первую очередь фитофтороз, и сухая гниль на верхушках помидоров, свидетельствующая о нехватке кальция.

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Еще одна проблема, с которой сталкиваются огородники, — желтые пятна возле плодоножки в период вызревания, которые на первых этапах обычно игнорируют. Однако, как утверждает «На пенсии», это является тревожным признаком. Ведь томаты с таким изъяном могут просто не дозревать или же выростать менее вкусными.

Эти пятна, как и сухая гниль, свидетельствует о дефиците калия. Кстати, об этой проблеме могут заранее «сигнализировать» и краевые ожоги на листьях помидоров.

Бороться с этой проблемой поможет правильная подкормка — рекомендуют каждые две недели удобрять томаты монофосфатом или сульфатом калия. Раствор для полива готовят, растворяя одну столовую ложку удобрения в ведре воды.

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Еще один вариант — использование древесной золы, стакан которой растворяют в 10-литровом ведре воды и поливают томаты под корень.

О том, чем следует удобрять томаты, когда на кустах появились первые цветки, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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