41.36 / 41.90 48.09 / 48.78
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Пятна на томатах: в чем причина и как спасти урожай

12:46 25 июня 2025
Желтые пятна у плодоножки томатов свидетельствуют о дефиците калия. Фото Pixabay

Дачники, занимающиеся выращиванием помидоров, постоянно сталкиваются с различными заболеваниями томатов. Это и грибковые заболевания, в первую очередь фитофтороз, и сухая гниль на верхушках помидоров, свидетельствующая о нехватке кальция.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются огородники, — желтые пятна возле плодоножки в период вызревания, которые на первых этапах обычно игнорируют. Однако, как утверждает «На пенсии», это является тревожным признаком. Ведь томаты с таким изъяном могут просто не дозревать или же выростать менее вкусными.

Эти пятна, как и сухая гниль, свидетельствует о дефиците калия. Кстати, об этой проблеме могут заранее «сигнализировать» и краевые ожоги на листьях помидоров.

Бороться с этой проблемой поможет правильная подкормка — рекомендуют каждые две недели удобрять томаты монофосфатом или сульфатом калия. Раствор для полива готовят, растворяя одну столовую ложку удобрения в ведре воды.

РЕКЛАМА

Еще один вариант — использование древесной золы, стакан которой растворяют в 10-литровом ведре воды и поливают томаты под корень.

О том, чем следует удобрять томаты, когда на кустах появились первые цветки, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

95

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Унитаз можно почистить йодом, фото интернет

Залейте йод в унитаз — он станет белее снега без усилий: даже соседи будут приходить посмотреть

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Увеличит урожай томатов в четыре раза: чем подкормить помидоры сейчас

Увеличит урожай томатов в четыре раза: чем подкормить помидоры сейчас

Запорожская Сечь

Что стало с казной Запорожской Сечи: 250 лет назад россия уничтожила центр казачества

Следующий материал
Новости партнеров