- 09:08 Спустя три дня спасатели нашли пятилетнего ребенка-аутиста, пропавшего в лесу на Ивано-Франковщине
- 08:42 Цель — НПЗ: ночью враг массированно атаковал Кременчуг дронами и ракетами
- 08:17 Львам следует навести порядок в мыслях и делах, а Рыбам — не сопротивляться неожиданным изменениям: гороскоп на 21 июня
- 08:04 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 20.06 23:53 Магучих вернулась в Париж и добыла «серебро» этапа «Бриллиантовой лиги»
- 20.06 22:26 В моде винтажные будильники: причины популярности этого предмета вас удивят
- 20.06 22:00 Летний салат с необычным соусом: вкусно, как в лучшем ресторане
- 20.06 21:30 Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после фото Бена Аффлека с младенцем
- 20.06 21:01 И никакой гнили больше: опрыскайте свои помидоры этим раствором и забудете о болезни
- 20.06 20:45 «Свадебный веночек считается сильным оберегом», — мастер Лидия Мосийчук
- 20.06 20:34 Ему удалось захватить в плен российского десантника, творившего зверства в Буче: на Сумщине погиб защитник с Киевщины
- 20.06 20:06 Десерт с печеньем и клубникой: вкусно так, что не оторваться
И никакой гнили больше: опрыскайте свои помидоры этим раствором и забудете о болезни
Выращивание помидоров — любимое занятие для многих огородников. Однако даже самые заботливые хозяева могут столкнуться с трудностями, которые угрожают их урожаю. Одной из самых распространенных проблем является сухая гниль верхушки — явление, которое изначально может вызывать ассоциации с грибковым заболеванием, но на самом деле является результатом дефицита кальция, пишет Onet.
Важно, что эта проблема редко возникает из-за дефицита кальция в почве. Обычно она является результатом нарушений его транспортировки к растению, вызванных, например, нерегулярным поливом, резкими изменениями влажности или тепла. Высокие температуры дополнительно затрудняют усвоение питательных веществ помидорами, что способствует развитию гнили.
Когда мы замечаем первые симптомы гнили верхушки, быстрые действия являются решающими. Помидорам нужна доза легкоусвояемого кальция, который укрепит растение и остановит развитие пятен. Простым и эффективным решением может быть использование шипучей таблетки кальция — продукта, который у большинства из нас есть в домашней аптечке.
Просто растворите одну таблетку кальция (без ароматизаторов) в литре отстоянной воды. Затем перелейте смесь в пульверизатор и опрыскайте растение, сосредотачиваясь особенно на листьях и плодах снизу.
Вы также можете полить растение этим раствором, обеспечивая кальций непосредственно к корням. Важно выполнять процедуру, когда почва уже немного влажная. Процедуру следует повторять каждые несколько дней, пока симптомы не исчезнут.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы аграриев о том, что нужно томатам в июле, чтобы они были яркими со сладким насыщенным вкусом.206
Читайте нас в Facebook
Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке