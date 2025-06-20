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И никакой гнили больше: опрыскайте свои помидоры этим раствором и забудете о болезни

21:01 20 июня 2025
Гниль на помидорах

Выращивание помидоров — любимое занятие для многих огородников. Однако даже самые заботливые хозяева могут столкнуться с трудностями, которые угрожают их урожаю. Одной из самых распространенных проблем является сухая гниль верхушки — явление, которое изначально может вызывать ассоциации с грибковым заболеванием, но на самом деле является результатом дефицита кальция, пишет Onet.

Важно, что эта проблема редко возникает из-за дефицита кальция в почве. Обычно она является результатом нарушений его транспортировки к растению, вызванных, например, нерегулярным поливом, резкими изменениями влажности или тепла. Высокие температуры дополнительно затрудняют усвоение питательных веществ помидорами, что способствует развитию гнили.

Когда мы замечаем первые симптомы гнили верхушки, быстрые действия являются решающими. Помидорам нужна доза легкоусвояемого кальция, который укрепит растение и остановит развитие пятен. Простым и эффективным решением может быть использование шипучей таблетки кальция — продукта, который у большинства из нас есть в домашней аптечке.

Просто растворите одну таблетку кальция (без ароматизаторов) в литре отстоянной воды. Затем перелейте смесь в пульверизатор и опрыскайте растение, сосредотачиваясь особенно на листьях и плодах снизу.

Вы также можете полить растение этим раствором, обеспечивая кальций непосредственно к корням. Важно выполнять процедуру, когда почва уже немного влажная. Процедуру следует повторять каждые несколько дней, пока симптомы не исчезнут.

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