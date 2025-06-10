Защитит от болезней и жары: чем подкормить помидоры, когда появились первые цветки

После появления первых цветов на помидорах растения следует подкормить, чтобы будущие плоды хорошо завязывались. В этот период томатам обычно нужен фосфор и калий. Развитию кустов способствует двойной суперфосфат и сульфат калия. Также можно вносить комплексные минеральные удобрения и деревянную золу в виде настоя.

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Кстати, помочь формированию завязи может и простое средство — борная кислота. Также подкормка будет способствовать устойчивости томатов к различным заболеваниям и поможет растениям переносить жаркую погоду.

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Готовящееся средство просто — чайную ложку борной кислоты растворяют в 10 литрах воды. Воду следует немного подогреть, но она не должна быть горячей. Растения советуют опрыскивать вечером или утром, чтобы томаты не подверглись ожогам под солнечными лучами.

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О том, рядом с какими растениями нельзя садить томаты, читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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