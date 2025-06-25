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Менемен от Григория Германа: «утренняя любовная история в сковородке»
Одним из популярных блюд, которые готовятся из яиц и овощей, является шакшука — ее обычно подают к столу во многих арабских странах, а также в Израиле. А телеведущий Григорий Герман предложил приготовить из подобного набора продуктов блюдо под названием менемен.
«Яичница? Нет. Тушеные овощи? Тоже нет. Это — Менемен. Это утренняя любовная история в сковородке. Турецкий ответ на вопрос: «А можно еще немножко? Но сковородку…» — пишет он на своей странице в соцсетях и рассказывает, как приготовить это блюдо.⠀
Ингредиенты:
- Оливковое масло — 2 ст.л.;
- Лук — половина средней луковицы;
- Болгарский перец — 2 шт.;
- Яйца крупные — 2 шт.;
- Свежий томат — 1 шт.;
- Консервированные томаты — половина банки;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Сулугуни или твердый сыр — 100 г;
- Сахар — 3 ст.л.;
- Зира, черный перец, кориандр, паприка, кинза — по вкусу.
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Приготовление:
- Овощи порезать кубиками, сыр натереть на терке.
- На сковороде обжарить лук до прозрачности на растительном масле.
- Поочередно добавлять перец и свежий помидор, готовя по минуте, затем добавить консервированные томаты и тушить 10 минут.
- Добавить чеснок и специи, долить 100 мл воды и тушить еще 10 минут.
- Разбить яйца и готовить три минуты, затем перемешать.
- Добавить сыр, снять сковороду с огня и посыпать кинзой.
«В Турции, между прочим, менемен — не просто блюдо, а предмет национальных дебатов. С луком или без? Скандалы, интриги, кулинарные разборки. Премьер-министры высказывались. Короче, серьезное дело. Почти как наш борщ», — шутит телеведущий и советует подавать блюдо с хрустящим лавашом.
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Фото — скриншот161
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