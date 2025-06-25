Биполярное расстройство личности: популярный певец признался в своей зависимости

Популярный певец Антон Вельбой (Wellboy), проигравший суд своей продюсерской компании, признался в своих зависимостях. Артист рассказал, что еще во время учебы в институте, когда ему было 19 лет, впервые попробовал наркотическое вещество, а затем несколько раз пытался бросить пагубную привычку. Проходил лечение и в реабилитационном центре, но, по словам певца, это ему не помогло.

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— У меня такая жизнь, что ничего не помогло, — признался Антон в проекте «Тур з зірками». — Внутри я чувствую себя рок-звездой и хочется куражиться на сцене. Но вся наша жизнь — это зависимости.

Артист подчеркнул, что у него было диагностировано биполярное расстройство личности, но сейчас он уже не употребляет наркотические вещества.

— Моя душа легла к растаманству, — рассказал Антон. — Я проникся культурой Боба Марли, мне понравилось это. Но это уже в прошлом. У меня было диагностировано биполярное расстройство личности.

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Сейчас артист лечится медикаментозно и ходит на сеансы психиатра. Сложный период жизни совпал и с личной драмой — Антон разошелся со своей девушкой.

— Стараюсь сейчас улыбаться, радоваться мелочам, — сказал певец. — Сейчас ко мне в Одессу приехала мама, живет со мной, следит, чтобы я соблюдал режим дня. Я сам это не могу контролировать. Мои отношения с девушкой кончились. Это была моя первая любовь, и я болезненно пережил расставание. Все уже шло к этому. Я человек зависимый, откровенно не был лучшим в отношениях. Но я должен сам пережить все моменты, как взрослый мужчина.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Антон Вельбой отреагировал на заявления рэпера Потапа.

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