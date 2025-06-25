Это капец: сеть отреагировала на подробности съемок «Холостяка»

Стартовали съемки четырнадцатого сезона популярного реалити «Холостяк». Напомним, его главным героем стал популярный актер, участник проекта «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк. Уже отснята Первая вечеринка, на которой по сценарию девушки впервые знакомятся с Холостяком. Известно, что работа над ней шла в одном из загородных комплексов Киева и длилась тридцать часов. Об этом говорится на официальной странице проекта в социальной сети.

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«Первая вечеринка «Холостяка» — всегда волнующий момент для нас, — написали под фотографиями со съемок. — «У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление». Эта фраза непревзойденной Коко Шанель очень метко передает состояние всех участников процесса: и Холостяка, и героинь, и даже творческой команды.

30 часов — самый длинный съемочный этап проекта, который одновременно стал и романтическим приключением, и самым большим испытанием. Первые «привет», первые откровения, первые «прощай». И первая «химия», которую мы тщательно фиксируем, чтобы этой осенью вы вновь вспомнили, что с любовью возможно все!"

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Поклонники романтического шоу высказались в поддержку, хотя были и те, кто считает неуместными подобные проекты во время войны.

«Будет огненный сезон, я очень жду, — поделились надеждами. — Думаю, будет чем отвлечься от новостей».

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«Полная чушь, ни одна пара не осталась вместе!» — намекнули на то, что все победительницы проекта расставались с Холостяками.

«Параллельный мир», — добавили в комментариях.

«Это будет второй сезон, который я наверняка буду смотреть после самого первого, с Максом Чмерковским», — заметили поклонники.

«Господи, какой же это капец», — отреагировали в сети.

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Ранее Холостяк Никита Добрынин обратился к сети.

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