Фармрынок может выйти из тупика: эксперт назвал условия

На фармацевтическом рынке до сих пор царит турбулентность. Ведь Минздрав вместо урегулирования ситуации путем принятия компромиссного правительственного проекта постановления, согласованного со всеми ключевыми регуляторами и участниками рынка, блокирует фармацевтическую реформу. Такое мнение обнародовал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик на своей странице в соцсети.

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«Даже критики Минздрава часто описывают скандальную „реформу“ как обычное перераспределение доходов в пользу производителей за счет аптечных сетей. Это правда, но только отчасти. Так, главным лоббистом странных маневров Минздрава называют фармацевтическое предприятие „Дарница“. Поддерживают ли ее инициативы другие производители — большой вопрос», — написал Кулик, комментируя конфликт вокруг реформы маркетинговых договоров.

По его словам, поддержку Минздраву в продвижении нового подхода оказывает ограниченный круг компаний, в то время как другие ключевые игроки, в частности, «Фармак», «Артериум», «Бионорика», «Лекхим», выступили с критикой инициативы.

Эксперт отметил, что нынешняя ситуация на рынке является не просто конфликтом между аптечными сетями и Минздравом, а гораздо более глубокой проблемой, касающейся баланса влияния между крупными производителями.

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«Мне кажется, что платформой для компромиссного решения должно стать обнародованный для общественного обсуждения еще 28 марта на официальном сайте Министерства здравоохранения проект постановления Кабмина. Тем более что он согласован не только с абсолютным большинством участников рынка, но и с профильным министерством, Антимонопольным комитетом Украины, Государственной регуляторной службой Украины и Государственной налоговой службой Украины», — написал Кулик и добавил, что «чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для всех».

Ранее эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что принятие правительственного решения по системному урегулированию ценообразования на лекарственные средства затягивается. Это создает неравные условия на рынке и фактически работает в интересах крупных фармацевтических компаний.

Фото Pixabay

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