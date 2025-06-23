Принятие правительственного решения по системному урегулированию ценообразования на лекарственные средства затягивается. Это создает неравные условия на рынке и фактически работает в интересах крупных фармацевтических компаний, считает эксперт Юрий Гаврилечко. Такое мнение эксперт обнародовал на своей странице в соцсети.

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«Правительственная инициатива, которая должна была урегулировать ситуацию после введения временного запрета на маркетинговые договоры, до сих пор не реализована. А между тем крупные производители сохраняют маржу и экономят на маркетинге, тогда как аптеки вынуждены компенсировать потери за счет повышения цен. Больные покупают то, что есть, и за те цены, которые видят», — написал эксперт.

По его словам, ограничения, предусмотренные законодательством, привели к потере доходов среднего звена продаж, в частности аптечных сетей, которые покрывали часть расходов за счет маркетинговых платежей.

«Это сказывается как на зарплатах сотрудников, так и на общей ценовой политике», — отметил Гаврилечко.

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Пока чиновники, пишет эксперт, продолжают обсуждать ситуацию на фармрынке, цены на лекарства растут и некоторые становится труднее купить.

«Минздрав, вместо того чтобы разработать эффективное и справедливое регулирование, ограничился выборочными договоренностями с отдельными производителями. На часть препаратов цены действительно упали, но они исчезли с полок. Все это — имитация реформы, а не ее реализация», — добавил Гаврилечко.

Напомним, фармацевты обратились к президенту и всем ключевым органам, потому что Минздрав проигнорировал результаты публичных и экспертных обсуждений, в результате которых было наработано компромиссное решение.

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В частности, в письме они попросили поддержать совместно разработанный вариант- урегулирование вопроса маркетинговых договора в соответствии с европейскими правилами и нормами.

Экономист Борис Кушнирук, комментируя действия Минздрава, назвал их нелепыми.

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