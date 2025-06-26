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Некоторым пенсионерам выплатят адресную помощь: кто получит по 4 тысячи гривен
Несмотря на тяжелые времена во время войны, уязвимые слои общества продолжают получать помощь от международных организаций, благотворителей и местных властей.
Так, в Одессе городской совет принял решение об единовременной финансовой помощи для некоторых категорий чернобыльцев с пенсией менее 9000 грн.
В местном представительном органе власти сообщили, что 5 июня рабочая группа по социальной защите чернобыльцев приняла решение о выделении средств на адресную помощь.
Получить выплату смогут:
9 участников ликвидации аварии на ЧАЭС I и II категорий с инвалидностью I группы и пенсией менее 9000 грн — им выплатят по 4000 грн;
5 вдов погибших или умерших чернобыльцев, смерть которых связана с аварией на ЧАЭС — им назначено по 2500 грн.
В общей сложности на эти выплаты предусмотрено 48 500 гривен.
Как писали «ФАКТЫ», некоторые группы украинских пенсионеров получают от государства дополнительные выплаты к своей заработанной пенсии.
Отметим также, что с 1 июля на Пенсионный фонд Украины возлагается функция назначения и выплаты государственной социальной помощи, которой занимались ранее управления социальной защиты. В этой связи будут проведены масштабные проверки получателей такой помощи.255
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