Ситуация в Украине вышла из-под контроля — нужно что-то делать: что сказал Трамп за закрытыми дверями саммита

Несмотря на очевидное отсутствие энтузиазма по поводу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите, президент США Дональд Трамп на закрытой встрече со своими коллегами-лидерами НАТО заявил, что что-то нужно делать в отношении Украины. Он заявил, что ситуация там «полностью вышла из-под контроля», по словам информированного лица, которое попросило не называть его имени, пишет Bloomberg.

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Хотя он не вдавался в подробности, комментарий был расценен как позитивный знак вовлеченности президента США в отношении Украины, отмечает издание.

Уже после встречи с Трампом украинский президент подтвердил, что они говорили о покупке большего количества американских систем противовоздушной обороны, «чтобы защитить наши города, наших людей, церкви и инфраструктуру», а также о возможностях производства беспилотников и сложных переговорах с россией.

Владимир Зеленский настаивал, что «путин точно не побеждает» в войне, утверждая, что благодаря дальнейшему сотрудничеству с США «мы можем укрепить друг друга».

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Тем временем, как ранее писали «ФАКТЫ», россияне нашли способ мобилизовать в свою армию украинцев с оккупированных территорий.

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