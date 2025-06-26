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Происшествия

Захватчики ударили дроном по многоэтажке в Донецкой области: среди пострадавших — подросток

10:45 26 июня 2025
Россияне ударили дроном по многоэтажке в Донецкой области

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на 26 июня российские захватчики ударили беспилотником по пятиэтажному жилому дому в городе Белозерское Донецкой области. После попадания вспыхнул пожар. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Атака произошла около двух часов ночи. Войска рф попали по дому ударным дроном типа «Герань-2».

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По данным прокуратуры, в результате атаки пятеро гражданских получили ранения. Среди пострадавших — 86-летняя женщина, которая находилась в своей квартире. Также пострадали 15-летний молодой человек и его мать. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, осколочные ранения, закрытые переломы и другие повреждения. Всем пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

Кроме этого, в результате удара повреждены три многоквартирных дома и семь автомобилей. По факту нарушения законов и обычаев войны прокуроры начали досудебное расследование.

Напомним, что в ночь на 26 июня российские террористы запустили против Украины 41 беспилотный летательный аппарат (БпЛА). Основными направлениями удара были прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. Попадание зафиксировано в семи локациях.

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