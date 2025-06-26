Глава оборонного комитета Сената Чехии призывает Запад решительно отреагировать на нарушения прав человека на ВОТ

Действия российской федерации на временно оккупированных территориях Украины недопустимы и должны быть немедленно прекращены. Международное сообщество, включая Совет по правам человека ООН и другие механизмы системы ООН, обязано отреагировать. Западные политики должны настойчиво требовать от своих правительств решительных действий, чтобы предотвратить дальнейшие преступления.

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Об этом в комментарии Guildhall заявил глава комитета по иностранным делам Сената Чехии, экс-кандидат в президенты Чехии Павел Фишер.

«Действия российской федерации на временно оккупированных территориях Украины недопустимы и должны быть немедленно прекращены. В соответствии с нормами международного права, оккупирующая сторона обязана уважать права и потребности местного населения, особенно наиболее уязвимых групп — в частности, детей. К сожалению, именно дети несут непропорционально тяжелые страдания на этих территориях. Их насильственно разлучают с семьями, подвергают унизительному обращению, перемещают против их воли, лишая базовых прав. Эти грубейшие нарушения основ гуманности требуют немедленного международного реагирования. Ситуация среди гражданского населения стремительно ухудшается: уровень насилия растет, усиливается принудительная русификация и осуществляется насильственный призыв в российские вооруженные силы. Часто это маскируется под видом „обязательных“ медицинских осмотров, что ставит под угрозу жизни и здоровье молодежи. На мой взгляд, Указ путина от 20 марта 2025 года („Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в российской федерации“), является грубым нарушением основополагающих принципов гуманности и потому юридически ничтожным. Решение очевидно: правовой произвол прекратится в тот день, когда россия выведет свои войска со всей территории Украины, а все насильственно перемещенные лица смогут вернуться домой», — отметил чешский сенатор.

«Эти тяжкие нарушения, жертвами которых в первую очередь становятся дети, требуют немедленных и решительных действий. Международное сообщество, включая Совет по правам человека ООН и другие механизмы системы ООН, обязано отреагировать. Я убежден, что Чешская Республика, как избранный член Совета по правам человека ООН, окажет необходимую поддержку для защиты детей и защиты прав человека в целом. Прежде всего, необходимо признать всю серьезность происходящего и обеспечить постоянный мониторинг ситуации. Это требует немедленного реагирования. Вторым шагом должно стать систематическое документирование и сохранение доказательств — для формирования убедительной правовой базы. И наконец, международное сообщество должно действовать скоординированно и единым фронтом. Я уверен, что парламенты демократических государств играют здесь ключевую роль. Мы должны настойчиво требовать от своих правительств решительных действий. Времени на промедление нет. В соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, мы обязаны действовать сейчас, чтобы предотвратить дальнейшие преступления. Никогда не поздно изменить ситуацию и принять меры, которых она требует», — резюмировал политик.

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Ранее депутат парламента Дании Клаус Йоргенсен призвал ЕС к усилению санкций против рф за нарушение прав человека на временно оккупированных территориях Украины. По его мнению, Европейский союз должен проводить гораздо более последовательную и жесткую политику в отношении режима путина за незаконную аннексию украинских территорий, а также нарушение прав человека и военные преступления против гражданских лиц. Для этого ЕС необходимо ввести еще более жесткие санкции, включая полный запрет на выдачу туристических виз гражданам россии, а также масштабные экономические ограничения и полностью прекратить закупки российских ископаемых энергоресурсов.

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