«Гибриды» вырываются вперед: названы самые популярные авто в Евросоюзе

Гибридные автомобили вошли в ТОП-3 авто, которые чаще покупают в качестве подарка дорогому человеку. И это не только потому, что они экономичны. Главное преимущество гибридного автомобиля — уменьшение потребления горючего и вредных выбросов.

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Согласно данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в мае 2025 года гибридные автомобили (HEV) заняли первое место среди всех приобретенных автомобилей в Европейском Союзе. На них пришлось 34% всех продаж, что составляет 315 597 регистраций — на 16% больше, чем в прошлом.

Вместе с тем спрос на машины с традиционными двигателями значительно снизился.

Бензиновые авто продали 263 953 единицы, что на 19% меньше, чем в мае 2024 года. Продажа дизельных моделей сократилась на 28%.

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Электромобили (BEV) тоже становятся более популярными. В мае они показали рост на 25%, достигнув 142 776 регистраций.

А самый большой рост зафиксировали плагин-гибриды (PHEV) — плюс 47%, или 87 301 авто.

Всего с начала года в странах ЕС зарегистрировали около 4,6 миллиона новых автомобилей.

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Что касается бренда, то на самом большом авторынке Европы — в Германии — первое место занял Volkswagen Golf. Второе, третье и четвертое места также заняли автомобили марки Volkswagen.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какие подержанные авто сейчас не стоит покупать в Украине.

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