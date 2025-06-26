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«Гибриды» вырываются вперед: названы самые популярные авто в Евросоюзе
Гибридные автомобили вошли в ТОП-3 авто, которые чаще покупают в качестве подарка дорогому человеку. И это не только потому, что они экономичны. Главное преимущество гибридного автомобиля — уменьшение потребления горючего и вредных выбросов.
Согласно данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в мае 2025 года гибридные автомобили (HEV) заняли первое место среди всех приобретенных автомобилей в Европейском Союзе. На них пришлось 34% всех продаж, что составляет 315 597 регистраций — на 16% больше, чем в прошлом.
Вместе с тем спрос на машины с традиционными двигателями значительно снизился.
Бензиновые авто продали 263 953 единицы, что на 19% меньше, чем в мае 2024 года. Продажа дизельных моделей сократилась на 28%.
Электромобили (BEV) тоже становятся более популярными. В мае они показали рост на 25%, достигнув 142 776 регистраций.
А самый большой рост зафиксировали плагин-гибриды (PHEV) — плюс 47%, или 87 301 авто.
Всего с начала года в странах ЕС зарегистрировали около 4,6 миллиона новых автомобилей.
Что касается бренда, то на самом большом авторынке Европы — в Германии — первое место занял Volkswagen Golf. Второе, третье и четвертое места также заняли автомобили марки Volkswagen.
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