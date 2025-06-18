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Подтверждено любовью: какие авто чаще всего дарят украинцы
После составления «антирейтинга» из пяти б/у автомобилей, которые не стоит покупать сейчас в Украине, эксперты исследовали статистику продаж авто для того, чтобы выяснить, какие машины чаще всего дарили в этом году наши граждане.
Наверное, логика была достаточно понятной — для подарка обычно выбирают вещь, которая должна приносить радость дорогому вам человеку, поэтому такому «выбору сердцем» всегда можно доверять.
Результаты исследования публикует профильное автоиздание.
По данным Института исследований авторынка, к самым популярным моделям авто, которые дарили, относятсят Volkswagen Passat, Toyota Camry, Skoda Octavia, VW Golf, Touareg, Tiguan, BMW X5, Mazda CX-5, Audi A4, Nissan Rogue.
Самая большая доля приходится на Volkswagen — 10,5%. Далее следуют Mercedes-Benz и Toyota (7,0%), BMW (6,6%), Renault (5,4%). Завершают список Audi, Ford, Nissan, Hyundai, Skoda — по 3−5%.
Эксперты отмечают, что большинство подаренных автомобилей в Украине были оснащены классическими бензиновыми двигателями — более 38% всех регистраций. На втором месте дизельные модели — 34%. Третье место заняли гибриды — 13,5%.
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