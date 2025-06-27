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Несмотря на потери, россия готовится к усилению атак
Информация НАТО свидетельствует о том, что президент путин верит в способность российских вооруженных сил добиться прорыва. Поэтому он продолжает свои атаки, несмотря на потери. Более того, будет даже усиливать их, заявил чиновник НАТО на саммите в Гааге, пишет n-tv.de.
«Мы ожидаем, что россия продолжит свою тактику небольших территориальных завоеваний, несмотря на свои большие потери», — сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Что касается летнего прогноза, то, добавил он, ожидается активность россиян в Сумской области.
«Мы также ожидаем усиления атак в Запорожской области, хотя это будут преимущественно ограниченные атаки, направленные на улучшение тактических позиций. путин действительно верит, что побеждает, но это основывается на ложной информации, которую он получает», — добавил чиновник.
Он считает, что будет давление вдоль всей линии столкновения, и это давление, похоже, растет.
Ранее генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал о том, удастся ли россии захватить всю Донетчину.
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