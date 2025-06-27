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Вкусные креветки со специями: по этому рецепту они у вас точно получатся
Рецептом вкусного маринада для креветок, отмечает фудблогер Светлана Климовская, поделился ее муж Вадим. Он обожает готовить креветки, видимо, из-за того, что процесс занимает несколько минут. И именно маринад играет немаловажную роль, придавая им аромат. Не торопитесь, оставьте креветки в маринаде хоть на пару часов. На сковороде после креветок поджарьте хлеб, чтобы он впитал все ароматы. Подавайте с кусочком лайма.
Ингредиенты:
800 г креветок
3 ст. л. оливкового масла
Соль и перец по вкусу
1 свежий перец чили
3 зубка чеснока
3 веточки петрушки
сок одного лайма
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. хересового уксуса
Приготовление
Можно оставить панцирь или почистить по желанию. Если чистите, оставляйте хвосты.
Полить оливковым маслом, посолить, поперчить, добавить свежий перец чили, чеснок, петрушку. Полить соком лайма, добавить соевый соус и хересовый уксус. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на два часа. Жарить на оливковом масле по 2 мин. с обеих сторон. Посыпать свежей петрушкой.
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