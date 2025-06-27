Вкусные креветки со специями: по этому рецепту они у вас точно получатся

Рецептом вкусного маринада для креветок, отмечает фудблогер Светлана Климовская, поделился ее муж Вадим. Он обожает готовить креветки, видимо, из-за того, что процесс занимает несколько минут. И именно маринад играет немаловажную роль, придавая им аромат. Не торопитесь, оставьте креветки в маринаде хоть на пару часов. На сковороде после креветок поджарьте хлеб, чтобы он впитал все ароматы. Подавайте с кусочком лайма.

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Ингредиенты:

800 г креветок

3 ст. л. оливкового масла

Соль и перец по вкусу

1 свежий перец чили

3 зубка чеснока

3 веточки петрушки

сок одного лайма

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. хересового уксуса

Приготовление

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Можно оставить панцирь или почистить по желанию. Если чистите, оставляйте хвосты.

Полить оливковым маслом, посолить, поперчить, добавить свежий перец чили, чеснок, петрушку. Полить соком лайма, добавить соевый соус и хересовый уксус. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на два часа. Жарить на оливковом масле по 2 мин. с обеих сторон. Посыпать свежей петрушкой.

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