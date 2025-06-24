- 00:54 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 24.06 22:26 Самые модные цвета лета: возможно, вещи этих оттенков у вас есть в шкафу
- 24.06 21:59 Рыбный риет: вкусно так, что не оторваться
- 24.06 21:29 Мы вместе: Хейли Бибер ответила на слухи о разводе с Джастином
- 24.06 21:13 В Casino.ua объявили о партнерстве с провайдером Push Gaming: что известно
- 24.06 21:00 Съешьте фрукт за два часа до сна: со сном не будет проблем
- 24.06 20:50 Украина не выживет, если будет растворена в паспортах других государств, — Пелюховский
- 24.06 20:45 «Фарфоровые сервизы с орнаментами вышиванки поражают красотой и изысканностью», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 24.06 20:33 С 2014 года неоднократно участвовал в боевых действиях: в Донецкой области погиб полицейский из Тернополя
- 24.06 20:06 Уместно в будни и на праздники: готовим кабачковые рулетки с помидорами
- 24.06 20:02 Все плохо — это нормально: Ксения Мишина шокировала признанием
- 24.06 19:54 Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня
Рыбный риет: вкусно так, что не оторваться
Риет — французское блюдо, напоминающее паштет, но с кусочками мяса или рыбы. Приготовить его несложно. А эффект может превзойти ваши ожидания. Подавайте риет со свежим хлебом — и вы ощутите волшебный вкус этого сочетания. Ну, а об аромате и говорить не приходится. Он тоже волшебный. Готовьте для себя и родных людей с удовольствием! Помните о том, что еда должна быть вкусной и полезной.
Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку.
- Риет готовится достаточно просто, — говорит Элла Иванова. — Я очень люблю это блюдо. Оно вкусное и сытное. Подавайте еду эстетично, тогда она будет выглядеть аппетитно.
Риет из запеченой скумбрии
- 100 г запеченной скумбрии
- 100 г сыра «филадельфия» или сливок
- Петрушка
- 5 шт. вяленых томатов
- Половинка перца «чили»
- Соль
- Перец
- 1 чайная ложка оливкового масла
Все ингредиенты соединить, предварительно мелко нарезав петрушку, вяленые томаты, а запеченную рыбу разделав на мелкие кусочки вилкой.
И приятного аппетита!
Напомним рецепт паштета из необычного ингредиента — куриных сердечек.
Фото из альбома Эллы Ивановой126
Читайте нас в Facebook
Стрельцам — «Туз Пентаклей», Весам — &quoаt;Король Жезлов", а Близнецам — «Император»: Таро-прогноз и советы карт на 25 июня