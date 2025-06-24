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Книга рецептов

Рыбный риет: вкусно так, что не оторваться

21:59 24 июня 2025
Рыбный риет

Риет — французское блюдо, напоминающее паштет, но с кусочками мяса или рыбы. Приготовить его несложно. А эффект может превзойти ваши ожидания. Подавайте риет со свежим хлебом — и вы ощутите волшебный вкус этого сочетания. Ну, а об аромате и говорить не приходится. Он тоже волшебный. Готовьте для себя и родных людей с удовольствием! Помните о том, что еда должна быть вкусной и полезной.

Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку.

- Риет готовится достаточно просто, — говорит Элла Иванова. — Я очень люблю это блюдо. Оно вкусное и сытное. Подавайте еду эстетично, тогда она будет выглядеть аппетитно.

Риет из запеченой скумбрии

  • 100 г запеченной скумбрии
  • 100 г сыра «филадельфия» или сливок
  • Петрушка
  • 5 шт. вяленых томатов
  • Половинка перца «чили»
  • Соль
  • Перец
  • 1 чайная ложка оливкового масла

Все ингредиенты соединить, предварительно мелко нарезав петрушку, вяленые томаты, а запеченную рыбу разделав на мелкие кусочки вилкой.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт паштета из необычного ингредиента — куриных сердечек.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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