Рыбный риет: вкусно так, что не оторваться

Риет — французское блюдо, напоминающее паштет, но с кусочками мяса или рыбы. Приготовить его несложно. А эффект может превзойти ваши ожидания. Подавайте риет со свежим хлебом — и вы ощутите волшебный вкус этого сочетания. Ну, а об аромате и говорить не приходится. Он тоже волшебный. Готовьте для себя и родных людей с удовольствием! Помните о том, что еда должна быть вкусной и полезной.

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Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку.

- Риет готовится достаточно просто, — говорит Элла Иванова. — Я очень люблю это блюдо. Оно вкусное и сытное. Подавайте еду эстетично, тогда она будет выглядеть аппетитно.

Риет из запеченой скумбрии 100 г запеченной скумбрии

100 г сыра «филадельфия» или сливок

Петрушка

5 шт. вяленых томатов

Половинка перца «чили»

Соль

Перец

1 чайная ложка оливкового масла

Все ингредиенты соединить, предварительно мелко нарезав петрушку, вяленые томаты, а запеченную рыбу разделав на мелкие кусочки вилкой.

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И приятного аппетита!

Напомним рецепт паштета из необычного ингредиента — куриных сердечек.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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