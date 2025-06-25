Запорожье и Харьков атакованы россиянами ночью, есть раненые (видео)

В Днепре, пережившем накануне удар баллистикой, 25 июня объявлен днем траура — в областном центре погибли 18 человек.

По информации руководителя ОВА Сергея Лысака, всего в области количество жертв достигло 20 — еще два человека погибли в Самборе.

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«В скорби вся Днепропетровщина. Это боль, откликающаяся в каждом сердце. Которая никогда не проходит… Светлая память жертвам российских убийц. Самые искренние соболезнования родным погибших. Из-за атаки в регионе в общей сложности пострадали почти 300 человек», — отметил руководитель областной военной администрации и добавил, что в ночь на 25 июня и утром противник бил по Никополю FPV-дронами, а накануне вечером ударил КАБами по Новопавловской громаде Синельниковского района. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также ночью россияне атаковали Харьковщину, в том числе и областной центр. Глава ОВА Олег Синегубов сообщал о минимум семи ударах дронами-камикадзе по Харькову. Попадания зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах города.

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«По уточненной информации, российские войска нанесли четыре удара БпЛА „Герань-2“ по гражданскому предприятию в Киевском районе города», — отметил он и добавил, что в Шевченковском районе горело трехэтажное здание.

В Харькове во время атаки россиян пострадал 64-летний мужчина. А в Купянске, по которому захватчики ударили КАБом, пострадали пятеро местных жителей. По информации ОВА, КАБ ударил в землю, повреждения получил девятиэтажный дом.

Противник также атаковал ударными БПпЛА Запорожье. По данным руководителя ОВА Ивана Федорова, по областному центру было нанесено по меньшей мере четыре удара.

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«Враг атаковал город после полуночи. Попал по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. Получили ранения двое мужчин — 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние медики оценивают как средней тяжести. Раненому оказывают всю необходимую помощь», — добавил Федоров.

В Запорожской области ранены пять человек. Фото ОВА

За прошедшие сутки в целом в области были ранены пять человек. Оккупанты нанесли 469 ударов по 13 населенным пунктам региона.

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В течение суток захватчики нанесли по региону около полутысячи ударов. Фото ОВА

Захватчики, в частности, нанесли 8 авиаударов, применили около 300 БпЛА разной модификации, а также обстреливали регион из РСЗО и артиллерии. а

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 июня россияне применили 71 ударный БпЛА. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 52 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 32 — сбиты огневыми средствами поражения, 20 — локационно утраченны/подавлены РЭБ.

Напомним, что накануне в Днепре российская баллистика повредила десятки гражданских учреждений, в том числе и 34 образовательных: музыкальную школу, профтехучилище и центры внешкольного образования… Также повреждены восемь медучреждений.

Фото со страницы Ивана Федорова

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