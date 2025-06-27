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Вешенки на мангале: получаются вкуснее, чем мясо
Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), ранее поделившаяся рецептом Косовского салата, в состав которого входят белые грибы или вешенки, рассказала, как пожарить вешенки, чтобы они были вкуснее мяса.
«Рецепт прост, но вешенки получаются такие, что вы их будете готовить постоянно. Я их просто обожаю. Могу сказать, что если пожарить такие грибы и сделать с ними бургеры, то это будет просто шедевр», — пишет она на своей странице в соцсети.
Ингредиенты:
- Вешенки — 0,5 кг;
- Майонез — 4 ст л;
- Соевый соус — 4 ст л;
- Чеснок — 2−3 зубчика.
- Уксус или сок лимона — 1 ст. л. (по желанию)
- Любимые специи барбекю — 1 ст.л. (по желанию);
- Острый соус по типу шрирачи (по желанию).
Приготовление:
- Вешенки (грибы можно не мыть, но если споласкивать, то очень быстро, чтобы они не набрались воды) разделить на части.
- Добавить в маринад, который готовится из смеси остальных ингредиентов, и перемешать. Выдержать два часа.
- Жарить на мангале на прогоревшем угле с обеих сторон, до корочки.
О том, как приготовить фаршированные грибы в духовке, читайте на нашем сайте.
Фото — скриншот131
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