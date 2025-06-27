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Книга рецептов

Вешенки на мангале: получаются вкуснее, чем мясо

16:04 27 июня 2025
Рецепт вешенок на мангале от Вали Саенко. Фото - скриншот

Шеф-повар Валентина Кущ (Валя Саенко), ранее поделившаяся рецептом Косовского салата, в состав которого входят белые грибы или вешенки, рассказала, как пожарить вешенки, чтобы они были вкуснее мяса.

«Рецепт прост, но вешенки получаются такие, что вы их будете готовить постоянно. Я их просто обожаю. Могу сказать, что если пожарить такие грибы и сделать с ними бургеры, то это будет просто шедевр», — пишет она на своей странице в соцсети.

Ингредиенты:

  • Вешенки — 0,5 кг;
  • Майонез — 4 ст л;
  • Соевый соус — 4 ст л;
  • Чеснок — 2−3 зубчика.
  • Уксус или сок лимона — 1 ст. л. (по желанию)
  • Любимые специи барбекю — 1 ст.л. (по желанию);
  • Острый соус по типу шрирачи (по желанию).

Приготовление:

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  • Вешенки (грибы можно не мыть, но если споласкивать, то очень быстро, чтобы они не набрались воды) разделить на части.
  • Добавить в маринад, который готовится из смеси остальных ингредиентов, и перемешать. Выдержать два часа.
  • Жарить на мангале на прогоревшем угле с обеих сторон, до корочки.

О том, как приготовить фаршированные грибы в духовке, читайте на нашем сайте.

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Фото — скриншот

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