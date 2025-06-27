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Белый дом распространил видео со звездой «Спіймати Кайдаша»: актрисе пришлось объясняться
Звезда «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк, ранее рассказывавшая о самом страшном дне в начале российского широкомасштабного вторжения в Украину, выложила в сеть шутливый ролик — как она разговаривает с президентом США Дональдом Трампом.
Видео она разместила на своей странице в социальных сетях и назвала его «Как Хижняк в Белый дом попала».
Все начинается с того, что «Трамп» звонит по телефону актрисе, спрашивает, есть ли у нее платье, а потом говорит, что ему нужно ее лицо. А Антонина отвечает, что ей необходимы ЗРК «Петриот».
Это видео появилось вскоре после того, как на странице Белого дома в соцсетях появилось видео с женщиной, очень похожей на актрису. Ролик посвящался одной из инициатив американского президента об отмене налогообложения сверхурочной работы.
Сначала в сети распространялось мнение, что это не Антонина, а работа искусственного интеллекта. Впрочем, видео оказалось подлинным, что подтвердила сама актриса. О том, что произошло, она рассказала в эфире передачи «Сніданок с 1+1«
По словам актрисы, сначала она также подумала, что это видео создано ИИ, но впоследствии присмотрелась и поняла, что ей очень знакомы декорации — и компьютер, и чашка… И вспомнила, что когда-то снималась для стоков, откуда кто угодно в мире может взять фото и видео, заплатив за них.
«Так получилось с Белым домом. Вы просто представьте, какая вероятность была. Среди миллиардов видео они выбрали именно этот кусочек! Вряд ли они знали, что я украинка, но для нас это может быть как какой-нибудь прикольный инцидент, так и знак скрытой поддержки», — говорит Антонина.
Раньше актриса рассказывала, почему она разошлась со своим женихом, с которым они прожили три года.
Фото из соцсети80
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