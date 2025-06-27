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Оскандалившемуся вице-премеру Чернышову выбрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения действующему вице-премьер-министру Украины, которому инкриминируют участие в коррупционной схеме в сфере строительства. Речь идет о махинациях с землей в Киеве под застройку
Как сообщают в Специализированной антикорупционной прокуратуре, следственный судья применил меру пресечения к высокопоставленному чиновнику, ранее занимавшему должность министра развития громад и территорий Украины.
«Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн», — отметили в САП.
Также на чиновника возложены обязанности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда, а также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.
Срок действия обязательств —
В САП, сославшись на ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, отметили, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Впрочем, известно, что речь идет о вице-премьере Алексее Чернышове. Недавно он оказался в центре скандала, связанного с его пребыванием за границей. Волну подозрений вызвало его длительное отсутствие, совпадение по времени с вручением подозрений его бывшим подчиненным и выезд семьи за границу. Впрочем, на днях он вернулся в Украину.
Фото Pixabay41
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