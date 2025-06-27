Оскандалившемуся вице-премеру Чернышову выбрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд принял решение о мере пресечения действующему вице-премьер-министру Украины, которому инкриминируют участие в коррупционной схеме в сфере строительства. Речь идет о махинациях с землей в Киеве под застройку

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Как сообщают в Специализированной антикорупционной прокуратуре, следственный судья применил меру пресечения к высокопоставленному чиновнику, ранее занимавшему должность министра развития громад и территорий Украины.

«Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн», — отметили в САП.

Также на чиновника возложены обязанности прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору или в суд; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; не отлучаться с территории Украины без разрешения следователя, прокурора или суда, а также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями.

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Срок действия обязательств — до 27.08.2025 . Залог должен быть внесен в течение 5 дней со дня избрания меры пресечения.

В САП, сославшись на ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, отметили, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Впрочем, известно, что речь идет о вице-премьере Алексее Чернышове. Недавно он оказался в центре скандала, связанного с его пребыванием за границей. Волну подозрений вызвало его длительное отсутствие, совпадение по времени с вручением подозрений его бывшим подчиненным и выезд семьи за границу. Впрочем, на днях он вернулся в Украину.

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Фото Pixabay

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