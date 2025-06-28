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В Крыму ночью раздавались взрывы: что известно об атаке на аэродром «Кировское»
Если накануне ночью подразделения ССО и СБУ атаковали военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области РФ, то в ночь на 28 июня взрывы раздавались во временно оккупированном Крыму, в районе аэродрома «Кировское».
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Отмечается, что ночью с 2:50 до 3:02 было слышно 5−6 взрывов, а перед этим местные жители якобы слышали звуки пролета дронов. Кстати, российское минобороны отчитывалось о сбитии украинских БпЛА, в том числе девяти — над территорией полуострова.
Тем временем в сеть выложили видео с взрывами. По предварительным данным, это могла быть детонация боекомплекта на аэродроме.
А спутники NASA зафиксировали мощные пожары на аэродроме «Кировское» в Крыму.
Авторы канала не исключают, что в районе аэродрома могли быть поражены склады и объекты ПВО. «Также есть попадание по одной из авиационных стоянок, виден горящий вертолет, также взрывались топливные баки истребителей Су», — говорится в сообщении.
Ранее партизаны сообщали, что россияне перебрасывают свою авиацию на недействующие аэродромы в оккупированном Крыму. Кроме того, по данным партизанского движения «Атеш», россияне восстанавливают аэропорт «Заводское» в оккупированном Симферополе, а также аэродром «Кировское» в Феодосийском районе и «Багерово» в районе Керчи.
Ранее в СБУ подтвердили, что во время спецоперации «Паутина» на территории раоссии был поражен 41 российский самолет, включая «А-50», «Ту-95», «Ту-22», «Ту-160», а также «Ан-12» и «Ил-78».
Фото из Википедии76
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