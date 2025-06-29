Меган и Гарри на грани: будущее их детей зависит от принца Уильяма

Меган Маркл и принц Гарри переживают дни большого напряжения. Мало того, что их самих могут лишить титулов, но и будущее их детей находится под угрозой из-за решений внутри королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские выразили желание, чтобы Арчи сохранил свои дворянские титулы и вместе со своей сестрой Лилибет играл активную роль в монархии. Однако это желание будет зависеть исключительно от будущего короля, принца Уильяма.

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С момента отхода от официальных королевских обязанностей Меган и Гарри стремились проложить свой путь. Но при этом они не отказывались от королевских титулов, принадлежащих их детям. В частности, для Арчи сохранение связи с короной важно, несмотря на очевидную дистанцию между Сассексами и королевским протоколом, пишет издание Catalunya Diari.

По данным источников, Сассексы, возможно, рассматривали возможность реинтеграции Арчи и Лилибет в королевскую семью. Однако это возвращение зависит не только от них. Оно будет под контролем принца Уильяма, когда тот взойдет на престол. Именно он будет решать, могут ли дети занимать официальное место в этом институте.

Ситуацию усугубляют слухи об опасениях герцога и герцогини, что у Арчи и Лилибет могут забрать документы, отражающие их королевский статус. То есть на кону стоят не только титулы, но и официальная идентичность малышей в Соединенном Королевстве.

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В то же время стало известно, что принц Гарри рассматривал возможность смены фамилии своих детей, желая дистанцироваться от семейного наследия. А одновременное намерение сохранить титулы свидетельствует о том, что Сассексы играют на обеих сторонах. Поэтому Меган Маркл и особенно принц Гарри переживают этап, полный неопределенности, где их планы могут быть разрушены на виду у всех из-за решения наследника престола.

Напомним, Гарри и Меган раскритиковали за их позицию по поводу королевских титулов Арчи и Лилибет.

Фото: https://www.instagram.com/meghan/

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