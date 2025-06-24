Ежегодно 16 июня британский регион празднует День Сассекса, день, посвященный чествованию его истории, культуры и наследия. Эта традиция, которую высоко ценят местные жители, имеет целью подчеркнуть идентичность графства на юге Англии. Однако отсутствие какого-либо признания со стороны принца Гарри и Меган Маркл, которая эффективно зарабатывает на титуле, детях и королевской семье, было расценено как неуважение к людям и его гражданам, пишет catalunyadiari.com.

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Как сообщают СМИ, бывший депутат парламента от Сассекса Тим Лафтон публично выразил свое недовольство отношением принца Гарри и Меган Маркл к событию и в целом к графству.

По его мнению, герцогов следует лишить их титулов, поскольку они никогда не проявляли подлинного интереса к региону. Это усиливалось особенно после их ухода из британской королевской семьи.

«Опять же, интерес герцога и герцогини Сассекских к графству, от которого они продолжают использовать свой титул, был, в лучшем случае, разочаровывающим», — сердито сказал он.

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Тим Лафтон заявил, что «пришло время иметь герцога Сассекского, который искренне интересуется нашим графством».

«Пожелать жителям Сассекса счастливого Дня Сассекса — несложная задача», — добавил он.

Тем временем бывший депутат также напомнил, что принц Гарри и Меган Маркл «редко посещали Сассекс даже до того, как покинули Соединенное Королевство и переехали в Калифорнию».

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В настоящее время королевская семья не делала никаких заявлений по этому вопросу. Несомненно, отношения между герцогами и Соединенным Королевством кажутся все более отдаленными.

Ранее сообщалось, что Меган и принц Гарри вызывают все большее раздражение королевских экспертов и британцев.

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