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Мир

Дуда призвал Украину быть терпеливой к новому президенту Польши: что произошло

11:23 30 июня 2025
Дуда и Зеленский

Уходящий в отставку президент Польши Анджей Дуда посетил Украину. Он призвал Киев быть терпеливым к его преемнику Каролю Навроцкому. Новоизбранный президент Польши Навроцкий заявил, что он стремится продолжать помогать Украине обороняться от вторжения россии. В то же время намекнул на возможное изменение позиции Варшавы, выступая против вступления Киева в НАТО.

«Пожалуйста, будьте терпеливы, — сказал Дуда журналистам на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. — Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного иначе, чем для кандидата на выборах», пишет Reuters.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой, который прибыл в Киев в День Конституции Украины. На встрече речь шла о дальнейшем развитии отношений между Украиной и Польшей, ситуации с безопасностью в регионе, возможных решениях на уровне Евросоюза и в координации с партнерами по НАТО.

Ранее Владимир Зеленский сказал, что он «конечно» пригласит Навроцкого в Украину после того, как тот вступит в должность.

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Тем временем стало известно, что Украина выходит из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин.

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