Зеленский меня ненавидит: Фицо пожаловался на президента Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что украинский президент Владимир Зеленский его ненавидит и что он не планирует вести переговоры с последним, пишет словацкий новостной сайт Aktuality.

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«Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого значения, потому что он меня ненавидит, — заявил Фицо. — Для меня важнее общаться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Я не вижу смысла во встрече с украинским президентом. Когда вы приезжаете в Европейский совет, вы чувствуете одержимость россией. Когда вы чем-то одержимы, вы не можете мыслить рационально. Такая же атмосфера царит и в Словакии. Я являюсь премьер-министром Словакии, и моя задача — обеспечить и сделать все, чтобы в Словакии не было более высоких цен на газ из-за Украины».

Фицо высказался относительно заинтересованности президента Петера Пеллегрини посетить Украину и встретиться с главой государства Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Пеллегрини с точки зрения исполнительной власти не имеет никакой возможности заключить какие-либо соглашения в Украине, и это лишь символический визит.

Фицо также говорил об увеличении расходов на оборону и повторил, что Словакия в 2026 году и, вероятно, в 2027 году не будет увеличивать расходы на вооружение. Он не ответил на вопрос, увеличит ли вооружение еще нынешнее правительство, или это останется задачей на будущее. При этом он добавил, что сейчас Словакия выполняет требования по вооружению.

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Добавим, что в последнее время отношения между Фицо и Зеленским довольно напряженные из-за пророссийской позиции премьер-министра.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Германия готова наказать Венгрию и Словакию.

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