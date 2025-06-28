Как защититься от клещей на даче: пошаговая инструкция

Многие украинцы любят проводить летом время на даче. Известный блогер Марина Жукова рассказала, как защититься от клещей во время пребывания на даче в Telegram.

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Рекомендации по защите от клещей:

1. Носите светлую одежду с длинными рукавами и брюками. Заправляйте манжеты в носки, чтобы максимально закрыть тело. Светлые тона помогут быстрее заметить клеща.

2. Обработайте одежду и открытые участки кожи репеллентом. Вы можете приобрести готовый спрей или приготовить его самостоятельно:

• Спрей с маслом чайного дерева: Смешайте 200 мл воды, 10−15 капель масла чайного дерева и 1 чайную ложку спирта в пульверизаторе.

• Лимонный отвар: Нарежьте 2 лимона с кожурой, залейте 400 мл воды, доведите до кипения, настаивайте час и процедите.

• Травяной спрей: 2 столовые ложки сухой лаванды и 2 столовые ложки розмарина залейте 500 мл воды, доведите до кипения, остудите и процедите.

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Самодельные спреи готовьте небольшими порциями, на 1−2 недели, чтобы они оставались максимально эффективными.

3. Поддерживайте чистоту на дачном участке: регулярно стригите траву и убирайте опавшие листья. Это лишит клещей благоприятных условий для обитания.

4. Размещайте зоны отдыха, такие как качели и столики, на солнечных, открытых участках, подальше от кустов и высокой травы.

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5. После каждой прогулки или работы на участке тщательно осматривайте себя и своих близких. Особое внимание уделите шее, области за ушами, подмышкам и коленям.

6. Используйте ошейники или специальные капли от клещей для своих домашних животных. Регулярно проверяйте их шерсть.

7. Всегда держите под рукой пинцет, спирт, пластырь. Также запишите номер телефона ближайшей больницы или травмпункта на случай укуса клеща.

Следуя этим простым шагам, вы значительно снизите риск укуса клеща и сможете беззаботно наслаждаться отдыхом на природе.

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