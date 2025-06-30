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- 30.06 19:43 Угрожает соглашению между Украиной и США: россия захватила ценное месторождение лития в Донецкой области
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Угрожает соглашению между Украиной и США: россия захватила ценное месторождение лития в Донецкой области
Российские войска взяли под контроль ценное литиевое месторождение в Донецкой области. Этим рф лишила Украину важного актива, который мог бы поддержать новое экономическое партнерство с Соединенными Штатами.
Месторождение, расположенное неподалеку от села Шевченко, было захвачено в последние дни, согласно картам боевых действий независимых групп, отслеживающих продвижение российских войск, пишет The New York Times.
Хотя месторождение относительно небольшое, отраслевые аналитики считали его одним из самых ценных в Украине из-за высокой концентрации лития — минерала, необходимого для передовых технологий, таких как производство электрических батарей. Соединенные Штаты признали литий критически важным для своей экономики и национальной безопасности. Администрация Трампа стремилась получить доступ к огромным запасам лития в Украине, одним из крупнейших в Европе. С этой целью недавно было подписано историческое соглашение, которое предоставляет США приоритетный доступ к минеральным богатствам страны.
Однако захват месторождения подчеркивает основную проблему этого соглашения. Чем больше территории захватывают российские войска в Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону.
«Если российские войска продвинутся дальше, захватят новые территории, они будут контролировать все больше месторождений полезных ископаемых, — сказал Михаил Жернов, директор Critical Metals Corp, американской компании, ранее имевшей лицензию на эксплуатацию месторождения Шевченко. — Это проблема для данного соглашения».
Оккупация россией примерно пятой части территории Украины означает, что она уже контролирует многие месторождения титана, марганца и других важных полезных ископаемых, как показывает карта, составленная Институтом изучения войны. Российские войска также уничтожили или захватили некоторые из самых крупных угольных шахт Украины.
Украина все еще имеет два других крупных месторождения лития, доступных для разработки. Оба находятся в центральной части страны, далеко за пределами нынешней линии фронта. Но Шевченковское месторождение отличалось качеством своей руды, состоящей преимущественно из сподумена, содержащего высокий уровень лития.
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