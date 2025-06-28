На саммите НАТО на этой неделе президент США Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что война между Украиной и россией еще продолжается, признав, что путин был «сложным».

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«Он меня удивляет, я думал, что мы легко решим этот вопрос», — сказал Трамп на пресс-конференции, добавив, что война между Украиной и россией «сложнее, чем другие».

Многие украинцы разделяли надежду на скорое завершение войны, когда Трамп пришел к власти, но реальность показала, что, несмотря на некоторые усилия США, война может длиться годами и потянуть за собой экономику, которая и так находится не в лучшем состоянии. Пока экономика Украины держится, хотя и при значительной поддержке Запада. Но, как отмечают чиновники и аналитики, существует риск того, что финансовой помощи будет недостаточно в будущем. Единственный крупный инвестиционный план на горизонте — недавно подписанное соглашение с США о разработке минеральных богатств Украины еще далеко от реализации, пишет издание The Washington Post.

Учитывая заявления Трампа о скором окончании войны, бизнесмены в стране и за ее пределами были готовы воспользоваться ожидаемыми дивидендами мира и восстановлением. Оптимизм в некоторых кругах резко возрос, а цена на государственные облигации Украины достигла пика в середине февраля. Эти надежды развеялись, когда Дональд Трамп переключился на другие конфликты (хотя на днях он пообещал позвонить путину и решить вопрос), а российские войска удвоили бомбардировки украинских городов. Среди бизнес-лидеров и украинских чиновников произошла резкая переоценка ситуации.

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«Перемирие было в центре всех экономических прогнозов, которые предполагали, что оно может наступить где-то в середине 2025 года», — сказал высокопоставленный чиновник в администрации президента, который высказался на условиях анонимности.

Сейчас, по его словам, «позитивное влияние на экономику» в этом году «больше не рассматривается», хотя все еще есть надежды на 2026 год. Украинские чиновники сейчас говорят, что основное внимание уделяется тому, что нужно сделать, чтобы удержаться на плаву.

Западные союзники Украины покрывают невоенные расходы Украины, такие как пенсии, здравоохранение и образование, на средства процентов от замороженных российских активов за рубежом. Однако в следующем году эта поддержка будет покрывать лишь половину 40 миллиардов долларов, которые, по словам Зеленского, нужны стране, отмечают украинские чиновники.

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Министр финансов Сергей Марченко заявил парламенту в этом месяце, что страна должна быть готова к продолжению войны до конца 2026 года. Даже если это не так, правительству, может быть, придется сократить государственный бюджет на миллиарды.

Международные и украинские бизнесмены в Киеве сказали, что надеялись на прорыв Трампа, но теперь приспосабливаются к реалиям.

Международные организации, такие как Европейский банк реконструкции и развития, предоставляют средства для проектов в Украине, но частные инвесторы держатся в стороне, напуганные ситуацией с безопасностью.

«Мы не можем привлечь эти средства, — сказал работающий в Киеве западный бизнесмен, который также высказался на условиях анонимности из-за деликатности ситуации. — Мы провели несколько переговоров с частными инвесторами. Но они говорят: «Ладно, интересно. Мы хотели бы рассмотреть это и инвестировать, но только после прекращения огня».

Поскольку россия бомбит украинские города и продвигается на востоке, безопасность и остановка войны являются важнейшими вопросами и для тех, кто работает в Украине.

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«Темпы отступления оказывают огромное влияние на деловую уверенность и готовность к инвестициям, поэтому все, конечно, следят за ежедневными сообщениями о том, сколько квадратных километров мы потеряли, — сказал бизнесмен. — Ракетные и дроновые атаки вредят бизнесу, демотивируют население, заставляют людей эмигрировать и влияют на такие услуги, как электроснабжение».

Возобновляемая энергетика и биотопливо переживают бум. А военное производство страны резко возросло, и украинские чиновники сейчас стремятся экспортировать его продукцию.

Потенциально наибольший толчок может дать соглашение, подписанное Украиной с Соединенными Штатами о разработке нефтяных, газовых, минеральных и других месторождений страны.

«Это действительно огромная возможность для Украины, — сказал высокопоставленный чиновник. — Никто не воспринимает это соглашение как навязанное и невыгодное. Мы защитили свои интересы на этапе переговоров.

Но, как отмечают некоторые наблюдатели, дьявол кроется в деталях. Два дополнительных соглашения, содержащих «все технические детали неограниченных обязательств Украины», не были обнародованы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СМИ по итогам саммита НАТО отметили, что Альянс сдал Украину путину.

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