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Правительство приняло важное решение о пенсиях, которые выплачивает «Ощадбанк»: что известно
Пенсионеры, время не прошедшие идентификацию, и переселенцы (ВПЛ) могут вернуть деньги, которые уже перевели со счетов «Ощадбанка» в Пенсионный фонд (ПФУ).
Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 25 июня 2025 года.
Чтобы вернуть свои средства, нужно написать в Пенсионный фонд через веб-портал ПФУ.
Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.
Документ должен быть заверен квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью.
В «Ощадбанк» нужно обратиться лично с паспортом. Банк проверит личность и обратится в Пенсионный фонд в течение пяти календарных дней.
Возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:
- если заявка поступила до 20-го числа — деньги перечислят в текущем месяце.
- если заявка поступила после 20 числа — средства перечислят в следующем месяце.
Счет для перевода — тот же, что используется для пенсии или указан в заявлении.
Если пенсионер умер, то невыплаченная пенсия достанется его наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.
Отметим, что пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они назначены.
Напомним, Кабмин обновил правила получения пенсий через «Укрпочту».363
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