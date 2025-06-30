Правительство приняло важное решение о пенсиях, которые выплачивает «Ощадбанк»: что известно

Пенсионеры, время не прошедшие идентификацию, и переселенцы (ВПЛ) могут вернуть деньги, которые уже перевели со счетов «Ощадбанка» в Пенсионный фонд (ПФУ).

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Соответствующее постановление было принято Кабинетом министров 25 июня 2025 года.

Чтобы вернуть свои средства, нужно написать в Пенсионный фонд через веб-портал ПФУ.

Форма заявления утверждена правлением ПФУ и рассылается в банк в течение трех рабочих дней.

Документ должен быть заверен квалифицированной или усовершенствованной электронной подписью.

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В «Ощадбанк» нужно обратиться лично с паспортом. Банк проверит личность и обратится в Пенсионный фонд в течение пяти календарных дней.

Возвращенные суммы выплачивают единовременно в полном объеме:

- если заявка поступила до 20-го числа — деньги перечислят в текущем месяце.

- если заявка поступила после 20 числа — средства перечислят в следующем месяце.

Счет для перевода — тот же, что используется для пенсии или указан в заявлении.

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Если пенсионер умер, то невыплаченная пенсия достанется его наследникам в порядке, установленном пенсионным законодательством.

Отметим, что пенсионеры со статусом ВПЛ должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев для подтверждения, что деньги получает тот человек, которому они назначены.

Напомним, Кабмин обновил правила получения пенсий через «Укрпочту».

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