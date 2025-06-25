Еще есть шансы: Кэти Перри и Орландо Блум пытаются наладить отношения

Кэти Перри и Орландо Блум, сталкивающиеся с напряжением в своих отношениях, планируют серьезно и приватно обсудить текущие проблемы. Недавний космический полет певицы привлек много внимания, а ее мировое турне вынуждало находиться вдали от их дома в Монтесито. Однако 4 июля Кэти должна прилететь из Австралии, чтобы встретиться с Орландо и их пятилетней дочерью Дэйзи.

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Источник поделился ее надеждами на то, что это время вместе сможет облегчить давление, которое они испытывают как семья, пишет The News.

Много говорят об их расставании, но, по словам источника, ни Кэти, ни Орландо не готовы разорвать отношения.

«Они не сдались, — сказал инсайдер. - Это тяжелое время, и оно еще не закончилось. Они оба любят друг друга, но они живут разной жизнью минимум год и имеют разные мировоззрения. Однако Кэти не хочет просто сдаваться».

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