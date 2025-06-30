Известный астролог Эван Натаниэль Грим считает, что Вселенная готовит приятные сюрпризы для двух знаков Зодиака с 30 июня по 12 августа.



А чего ждать от судьбы завтра, в первый день июля, показывает расклад по картам Таро, публикующийся сайтом с гороскопами.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — «Паж Кубков»

Овны во вторник получат тонкий, но значимый сигнал из внешнего мира, который поможет лучше понять себя. Один из близких людей может мягко, но четко указать на вашу ошибку или заблуждение. Не стоит воспринимать это как критику — скорее как жест искренней опеки. Прислушайтесь к словам, которые могут сначала показаться неприятными: именно в них кроется источник роста. Таро советуют не отталкивать эмоции, а учиться выражать их зрелость.

Совет карт: Помните, что иногда смелость — это не об умении наступать, а об способности понять другого человека.

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Телец — «Рыцарь Пентаклев»

Тельцы, во вторник вас ждет день ожидания, размышлений и поиска ответов. Возможно, вы столкнетесь с ситуацией, в которой будет сложно принять решение сразу. Вместо того, чтобы действовать наугад, лучше сделать шаг назад и прислушаться к интуиции. Некоторые вопросы пока не требуют активных шагов, и тишина может оказаться более эффективной, чем спешка. День подходит для планирования, переоценки целей и работы над устойчивостью.

Совет карт: Завтра не стоит бояться неопределенности — она предшествует полной ясности.

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Близнецы — «Туз Кубков»

Для Близнецов вторник станет днем обновления душевного равновесия. После эмоционально тяжелого периода вы почувствуете, что снова можете дышать полной грудью. Карта «Туза Кубков» символизирует обновления, легкость и неожиданные радости. Это может быть встреча, хорошая новость или просто чувство, что все становится на свои места. Откройтесь эмоциям, не сдерживайте себя — миру сегодня понравится тот, кто искренен.

Совет карт: Завтра не стоит бояться быть уязвимыми — в этом ваша настоящая сила.

Рак — «Дьявол»

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Раков во вторник может подстерегать соблазн: существует вероятность попасть под влияние страха, зависимости или разрушительных эмоций. Карта «Дьявол» — это не приговор, а предупреждение. Важно осознать, что вы не жертва обстоятельств, а творец своей жизни. Не позволяйте тревоге или чужим мыслям управлять вами. Ваша сила — в осознании и контроле.

Совет карт: Завтра вашей задачей будет справиться с «внутренними демонами» — если это удастся, вы почувствуете настоящую свободу и обновление.



Лев — «Маг»

В Львов во вторник выпадает день личной магии, харизмы и влияния. Все, к чему вы сегодня прикоснетесь, может иметь неожиданный успех. Однако не переусердствуйте — важно понимать разницу между уверенным руководством и манипуляцией. Работайте с энергией сознательно, направляя ее на добро и творение. Завтра вы сможете убедить даже самых упрямых людей, если будете говорить от сердца.

Совет карт: Карта «Маг» открывает перед вами силу начинаний — используйте этот шанс мудро.

Дева — «Колесница»

Девы во вторник почувствуют, что пора брать управление своей жизнью в собственные руки. Даже если ощущение «топтания на месте» кажется безвыходной ситуацией, знайте, что это лишь пауза перед стремительным движением вперед. «Колесница» обещает вам движение вперед, но только если вы готовы к ответственности. Перестаньте жаловаться на обстоятельства и начните строить свой путь сами. Успех будет на вашей стороне, если вы решитесь действовать

Совет карт: Помните, что все, что вам нужно — это твердая цель и четкое намерение.

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Весы — «Солнце»

Весы во вторник будут сиять — в прямом и переносном смысле. Карта «Солнца» обещает успех, радость, признание и внутреннюю уверенность. Все, к чему вы сможете прикоснуться, будет приносить результаты, а люди вокруг смогут заряжаться вашей энергией. Используйте этот день для укрепления позиции и расширения круга воздействия. Не бойтесь заявить о себе: вы заслужили внимание и похвалу.

Совет карт: Завтра не забывайте благодарить судьбу — это сделает ваши позиции более прочными.

Скорпион — «Восьмерка Жезлов»

Скорпионов во вторник ожидает стремительное развитие событий. То, что уже давно назрело, наконец-то сдвинется с места. Возможны новости, предложения, встреча или внутренняя вспышка вдохновения. Не пытайтесь замедлить этот поток — он ведет вас туда, где вы должны быть. Примите скорость как благо, а не как хаос.

Совет карт: Завтрашний день подходит для быстрых решений, путешествий и начинаний — воспользуйтесь им.

Стрелец — «Двойка Кубков»

У Стрельцов вторник будет наполнен теплыми чувствами и эмоциональными открытиями. Если у вас нет пары, то вполне возможно неожиданное знакомство. Если в отношениях уже есть стабильность — ждите момента сближения и взаимопонимания. Завтра у вас будет день, когда лучшее решение — говорить откровенно, смотреть в глаза и не скрывать эмоции. Любовь, партнерство и поддержка будут являться источником силы.

Совет карт: Завтра вам следует открыть сердце — оно подскажет правильный путь к счастью.

Козерог — «Верховный жрец»

Козероги во вторник почувствуют, что пора вернуть себе внутреннюю устойчивость. Карта «Верховного Жреца» — знак того, что вы не одни, и поддержка уже рядом. Если июнь был нелегким, то июль начинается с новой надежды. Примите помощь, доверьтесь опыту, найдите точку опоры — будь то семья, наука или ваша вера. Завтрашний день подходит для планирования, ритуалов, чтения и духовной работы

Совет карт: Помните, завтра все, что казалось непонятным, начнет обретать смысл.

Водолей — «Двойка Пентаклей»

Водолеев во вторник ожидает внутренний разрыв между двумя задачами, желаниями или людьми. Таро советуют: не пытайтесь прыгнуть выше собственной головы, выберите то, что действительно важно. Расставьте приоритеты — это ключ к сохранению энергии и производительности. Жонглировать можно бесконечно, но разве в этом ваша цель? Сосредоточьтесь, и вы сэкономите силы на действительно необходимое.

Совет карт: Завтра вам следует помнить, что отказ от одного не всегда предвещает поражение — довольно часто это начало победы в другом.

Рыбы — «Туз Мечей»

Для Рыб вторник станет днем ясности, честности и принятия решительных шагов. «Туз Мечей» — это оружие истины, которое может как освободить, так и ранить, если использовать его неосторожно. Завтра вам придется четко обозначить свои границы, отказаться от всего лишнего и сказать «нет» тому, что мешает развитию. Не бойтесь перемен — они давно назрели. Подобное «отрезание» станет началом новой, более чистой фазы жизни.

Совет карт: Завтра для вас главным будет действовать осознанно и с уважением к себе и другим людям.

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Фото Pixabay

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