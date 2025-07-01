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Курсанты российского военного института проходят «практику» на фронте, — партизаны «Атэш»
На фоне огромных потерь в живой силе россия отправляет курсантов Военного института связи из Петербурга проходить «практику» на фронте. Об этом сообщает движение «Атэш».
«Агент зафиксировал тревожную картину в Военном институте связи на Суворовском проспекте, 32, в Санкт-Петербурге. Главный корпус пуст — в нем идет ремонт, а охрану обеспечивает усиленный полицейский патруль», — сообщили партизаны.
Известно, что агент прошел по всей территории: казармы и обучающие корпуса стоят безлюдными. Даже на КПП, где раньше служили сами курсанты, сейчас никого.
«Причина проста — почти всех курсантов принудительно отправили на так называемую специальную военную операцию. Формально это оформляют как „учебную практику“, но на самом деле молодых людей бросают в действующую армию часто без должной подготовки», — добавляет агент.
Кроме того, информацию о массовом привлечении курсантов к участию в боевых действиях подтвердил другой агент из штаба Ленинградского военного округа. Все эти события — подтверждение глубокого кадрового кризиса в российских войсках.
В то же время, аналитики отмечают, что к осени россия полностью исчерпает запасы советской бронетехники. Из-за нехватки техники летнее наступление России буксует, но у врага еще есть силы, поэтому Киеву не следует расслабляться.137
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