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Не все полезные: какие орехи следует исключить из своего рациона
Диетологи давно советуют употреблять орехи, это один из самых полезных перекусов. Они богаты полезными жирами, витамином Е, магнием и клетчаткой. Их называют таблетками здоровья, они позитивно влияют на память, кровеносную систему и надолго дарят ощущение сытости. Однако не все орехи, доступные в магазинах, одинаково полезны для здоровья. Некоторые из них могут быть даже вредными для нас.
Горсти в день достаточно, чтобы укрепить организм. По крайней мере так говорят эксперты. Хотя орехи и вкусные, их ценность может быть далека от идеальной, а это значит, что вместо здорового перекуса мы можем обеспечить себя множеством ненужных калорий и ингредиентов, вредных для здоровья.
Так, самая большая проблема с солеными орехами состоит в количестве содержащегося натрия. Чрезмерное потребление соли может привести к гипертонии, задержке воды в организме и нагрузке на почки. Порция соленого арахиса может содержать больше соли, чем пакет чипсов, и редко заканчивается одной горстью, пишет Onet.
Так же и с панированными орехами. Их хрустящий слой часто создается в результате жарки во фритюре или выпекания с добавлением сахара и муки. В результате в организм попадают дополнительные насыщенные жиры и вредные калории. Это лишает орехи их природной пользы для здоровья.
Орехи в шоколаде, особенно в молочном или белом, на самом деле являются преимущественно сахаром, жиром и искусственными добавками. Такой перекус имеет больше общего с десертом, чем со здоровым элементом рациона.
Еще одной проблемой являются ореховые смеси, поджаренные на низкокачественных маслах. Высокие температуры во время жарки разрушают витамины, особенно витамин Е, а также уменьшают количество полезных ненасыщенных жиров. Некоторые масла, используемые в процессе производства, могут содержать вредные трансжиры, которые считаются одним из самых неблагоприятных компонентов рациона.
Лучшими для здоровья являются натуральные орехи в их самом простом виде — несоленые, нежареные и без добавок.
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