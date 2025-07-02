Кабачки желтеют и не растут: что делать (советы от опытных огородников)

Каждое лето кабачки — популярный овощ чуть ли не на каждой кухне украинцев, но их урожай может страдать от пожелтения и увядания. Тем не менее, это можно предотвратить, пишет Gazeta.ua.

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Основные причины и решения:

• Чрезмерный полив: Контролируйте интенсивность полива во избежание перенасыщения влагой.

• Плохое проветривание: Удалите старые загущенные листья, которые препятствуют циркуляции воздуха.

• Низкая температура: При понижении температуры до +10−12°C рост кабачков замедляется. Подкормите растения во время завязывания плодов. Настойка из пепла (богатая калием) или сухой пепел (стакан на куст с последующим поливом) — прекрасное натуральное средство для подкормки.

• Уязвимость листьев кабачка: Защищайте листья коллоидной серой (50 г на 10 л воды) или 1% бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды).

Следуя этим простым советам, можно обеспечить здоровый и обильный урожай кабачков.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее опытные огородники поделились «французским подходом» к выращиванию кабачков.

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