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Кабачки желтеют и не растут: что делать (советы от опытных огородников)
Каждое лето кабачки — популярный овощ чуть ли не на каждой кухне украинцев, но их урожай может страдать от пожелтения и увядания. Тем не менее, это можно предотвратить, пишет Gazeta.ua.
Основные причины и решения:
• Чрезмерный полив: Контролируйте интенсивность полива во избежание перенасыщения влагой.
• Плохое проветривание: Удалите старые загущенные листья, которые препятствуют циркуляции воздуха.
• Низкая температура: При понижении температуры до +10−12°C рост кабачков замедляется. Подкормите растения во время завязывания плодов. Настойка из пепла (богатая калием) или сухой пепел (стакан на куст с последующим поливом) — прекрасное натуральное средство для подкормки.
• Уязвимость листьев кабачка: Защищайте листья коллоидной серой (50 г на 10 л воды) или 1% бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г негашеной извести на 10 л воды).
Следуя этим простым советам, можно обеспечить здоровый и обильный урожай кабачков.
Как писали «ФАКТЫ», ранее опытные огородники поделились «французским подходом» к выращиванию кабачков.192
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