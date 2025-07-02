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Книга рецептов

Очень вкусная банановая карамель: всего три ингредиента

22:00 2 июля 2025
Банановая карамель

Кто же не любит вкус карамели! А приготовить ее в домашних условиях просто. Всего три ингредиента! И никаких сливок, вопреки мнению многих, не понадобится. Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку. По ее мнению, вы захотите приготовить этот десерт еще не раз. Особенно он понравится детям. Домашние десерты — это вкус детства, который остается с нами на всю жизнь. Наверняка и у вас есть любимый вкус торта, пирога или печенья, которые с любовью готовили для вас мама или бабушка.

Банановая карамель

200 г пюре банана

160 г сахара

120 г сливочного масла 33%

По желанию — щепотка соли

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Банан измельчаем при помощи блендера. В сотейник всыпаем сахар и готовим сухую карамель при небольшой температуре. Добавляем туда пюре банана, размешиваем около минуты. Вводим мягкое сливочное масло и соль. Пробиваем блендером. Можно процедить через сито. Даем постоять в холодильнике пару часиков. Эта карамель просто невероятная.

Приятного аппетита!

Ранее бывший судья кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова поделилась идеальным рецептом шоколадно-карамельного торта «Сникерс».

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Фото Эллы Ивановой

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