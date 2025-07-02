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Очень вкусная банановая карамель: всего три ингредиента
Кто же не любит вкус карамели! А приготовить ее в домашних условиях просто. Всего три ингредиента! И никаких сливок, вопреки мнению многих, не понадобится. Кулинар Элла Иванова поделилась с читателями «ФАКТОВ» рецептом лакомства, который стоит взять на заметку. По ее мнению, вы захотите приготовить этот десерт еще не раз. Особенно он понравится детям. Домашние десерты — это вкус детства, который остается с нами на всю жизнь. Наверняка и у вас есть любимый вкус торта, пирога или печенья, которые с любовью готовили для вас мама или бабушка.
Банановая карамель
200 г пюре банана
160 г сахара
120 г сливочного масла 33%
По желанию — щепотка соли
Банан измельчаем при помощи блендера. В сотейник всыпаем сахар и готовим сухую карамель при небольшой температуре. Добавляем туда пюре банана, размешиваем около минуты. Вводим мягкое сливочное масло и соль. Пробиваем блендером. Можно процедить через сито. Даем постоять в холодильнике пару часиков. Эта карамель просто невероятная.
Приятного аппетита!
Ранее бывший судья кулинарного шоу «МастерШеф» Татьяна Литвинова поделилась идеальным рецептом шоколадно-карамельного торта «Сникерс».
Фото Эллы Ивановой89
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