По специальности Мария Румилова — архитектор. С детства обожала рисовать и именно поэтому, по ее словам, выбрала это направление. Среди любимых предметов в академии были живопись и скульптура. Однажды попала на мастер-класс по росписи стекла и влюбилась в этот вид искусства. С тех пор начала экспериментировать с различными техниками витражной росписи. Сегодня ее работы есть у ценителей витражной росписи в США, Франции, Италии, Германии, Сингапуре, Канаде, Австралии и даже Новой Зеландии. Обычно такие интерьерные подвески вешают на окна для эффекта цветных узорчатых теней на стенах. Это выглядит невероятно. В интервью «ФАКТАМ» художница Мария Румилова рассказала о своей серии работ «Лето, которое не проходит».

«Прекрасные космеи напоминают мне детство»

— Вот ловец солнца «Цветочная фантазия», — рассказывает Мария Румилова. — В центре композиции — яркие цветы, символизирующие любовь, возрождение и гармонию. Их окружают изящные голубые акценты и зеленые листья, создавая ощущение свежести. Воплощенное на прозрачном стекле с использованием витражных красок, это произведение становится особенно красивым, когда на него попадает солнечный свет. Оно создает сказочные цветные блики на стенах и полу. На этой подвеске я изобразила воображаемые цветы, сочетающие черты пионов, маков и гортензий. Я всегда стремлюсь передать не столько реалистичность, сколько настроение, эмоцию — как пахнет лето, как прикасается ветер к лепесткам, как солнце пробивается сквозь листья.

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Интерьерная подвеска «Цветочная фантазия» поражает красотой

— Какие ваши любимые цветы в природе и творчестве?

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— В природе я больше всего люблю пионы. Они будто дышат — пышные, нежные, немного старинные. Когда пионы расцветают, кажется, что мир становится добрее. Их люблю рисовать. А еще — маки и подсолнухи. Также меня очень тянет к полевым цветам — ромашкам и василькам. Они простые, но в том и красота: ничего лишнего. Я не стремлюсь к точности ботаника. Я создаю цветы, которые могли бы существовать где-то во снах или в детских воспоминаниях. Мои цветы — это состояние души.

— Очень красивая работа с космеями.

— Спасибо. В центре расцвели три большие космеи — розовая, голубая и сиреневая, напоминающие о теплом ветре, прогулках среди лугов и беззаботных летних днях. Эти цветы — воспоминание о детстве, ведь я проводила лето на даче с бабушкой и бегала там по дорожкам, вдоль которых росли эти чудесные цветы. Космея — это цветок, который символизирует счастье в любви. Она считается оберегом. Говорят, космеи стоит вышивать замужним женщинам с мыслями о семейном счастье.

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Нежные космеи символизируют счастье в любви

— Особое настроение создают ваши одуванчики.

— Эта воздушная картина с витражной росписью — настоящая поэзия света и цвета. Два нежных одуванчика будто зависли в прозрачном пространстве, улавливая малейший свет и движение воздуха. Объемные капли вокруг создают эффект дождя или воздушных потоков, будто природа замерла в одном волшебном мгновении. Картина дополнена деревянной рамкой и предназначена для размещения на столе или подоконнике. Когда на нее попадает солнце, появляется невероятная игра света, что придает работе еще больше глубины.

«Миг легкости» — название работы художницы говорит само за себя

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— На ваших картинах оживает и мир фауны. Какие ваши любимые образы?

— Например, «Уют в зелени» — ловец солнца с золотой лисичкой. Золотистая лисичка, свернувшись клубочком и накрывшись своим пушистым хвостиком, спит. От нее, словно ласковые солнечные лучи, расходятся веточки с зелеными и салатовыми листочками, создавая вокруг атмосферу покоя и тепла. Роспись выполнена на прозрачном стекле в витражной технике. На солнце это произведение искусства наполняет пространство мягким цветным сиянием, словно пробуждая сказочное утро в лесу.

«Уют в зелени» — эта работа Марии Румиловой сказочно красива

«В каждом произведении хотелось сохранить ощущение летнего времени: когда все вокруг полно цвета, воздух пахнет мятой и солнце заходит медленно, будто не хочет уходить»

— А вот мои любимые карпы кои, которые дарят энергию процветания, — продолжает Мария Румилова. — Рыбка элегантного золотисто-оранжевого цвета плавно изгибается в морской бирюзово-изумрудной воде. Рядом расцветает лотос — символ чистоты и гармонии. Золотые контуры добавляют изящного сияния. Карпы кои — это не просто рыбы. Для меня они, как живая акварель, символ силы, гармонии и внутреннего покоя. Я всегда рисую их с трепетом, потому что каждая линия имеет значение. Их изгиб, плавность движения — это как танец воды. Это те моменты, когда чувствуешь, что даже тишина имеет голос. В моих композициях карпы часто появляются рядом с водорослями, листьями, цветами лотоса — все это создает ощущение жизни, которая течет, но не спешит. Это как напоминание: несмотря на все трудности, надо оставаться собой и плыть вперед. Карп кои в японской культуре — символ настойчивости, и мне это очень близко. Я люблю экспериментировать с цветами: оранжевые, красные, белые — каждый цвет имеет эмоцию. Витражная техника позволяет мне передать игру света на чешуе, и рыба будто оживает.

— Почему ваша коллекция работ называется «Лето, которое не проходит»?

— В каждом произведении хотелось сохранить ощущение летнего времени: когда все вокруг полно цвета, воздух пахнет мятой и солнце заходит медленно, будто не хочет уходить. Это о состоянии, в котором ты растворяешься — в тишине сада, в журчании воды… Также у коллекции есть второе название — «Прозрачное счастье». Потому что счастье часто бывает именно таким: хрупким, незаметным, но когда оно проходит сквозь тебя, как свет сквозь витраж, то меняет все вокруг.

— Какая ваша работа в новой серии любимая?



— Одна из них — «Золотые подсолнухи». Этот ловец солнца словно нежное воспоминание о летнем вечере, когда солнце касается земли в последний раз перед тем, как скрыться за горизонт. Три подсолнуха, нарисованные витражными красками на матовом стекле, словно символы вечного тепла, верности и надежды, раскрывают свои золотые сердца навстречу свету. Хрустальные бусины, расположенные по кругу, ловят лучи и разливают вокруг игру света и теней.

«Золотые подсолнухи» — еще одна замечательная работа Марии Румиловой

— Как лучше вписать такие подвески в интерьер?

— Лучше всего работы выглядят там, где есть естественный свет: у окна, на балконных дверях, в светлой нише. Идеальный вариант — рассеянный свет, который проходит сквозь стекло и «оживляет» краску, словно цветы дышат. В комнате такая подвеска может стать солнечным акцентом, меняющим настроение. Я рекомендую размещать подвески на уровне глаз или немного выше — чтобы их можно было рассматривать, как картину.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с художницей Геленой Павленко, которая говорит, что искусство — это язык сердца, и цветы говорят на нем удивительно тонко.

Фото из альбома Марии Румиловой

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