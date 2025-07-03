Три с половиной года полномасштабной войны против россии превратили Украину в фабрику вооружения, радикально меняющую поле боя. Новое оборудование разрабатывается и внедряется за часть стоимости и в значительно более сжатые сроки по сравнению с любой другой страной мира. Украина все еще зависит от разведки США и союзных систем противовоздушной обороны для перехвата российских ракет. Однако сейчас получает около 40% оружия из собственных источников. Это может стать примером для союзников по НАТО, как увеличить производство на случай более опасного и нестабильного будущего, пишет Bloomberg. Ключевым фактором сопротивления российским захватчикам стала необходимая адаптивность, которая сейчас является движущей силой оборонной революции в Украине.

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Как пишет издание, ранее Максим Васильченко работал в фирме, производившей оборудование для пищевой промышленности, устанавливая и программируя оборудование для таких компаний, как Tetra Pak и GEA Group. Сейчас он производит военных роботов. Поскольку прифронтовые районы находятся под постоянным наблюдением дронов, использование машин минимизирует риск для людей. TerMIT оснащен спутниковым интернет-приемником Starlink и помещается в багажник универсала. Он состоит из модулей, которые можно заменять или модернизировать, и есть три версии на выбор, включая одну, которая оснащена тяжелым пулеметом «Браунинг» или гранатометом Mk 19. Более 20 воинских частей уже используют TerMIT, некоторые из них полностью полагаются на него для доставки продовольствия и оборудования на линию фронта на расстояние до 20 километров, а также для возвращения раненых и погибших. Здесь действует холодная логика: машины, помимо того, что они являются расходным материалом, стоят дешевле людей. Цена TerMIT начинается от 20 000 долларов.

Именно использование Украиной недорогих дронов для атак на российские позиции и уничтожение танков изменило характер боевых действий. Наиболее ярким проявлением этой способности стала операция «Паутина». Около 70% российской техники, уничтоженной украинскими силами, было уничтожено с помощью дронов. Так называемая зона поражения, где солдаты постоянно подвергаются риску атаки, резко расширяется. Дроны FPV теперь могут работать практически в любую погоду, днем и ночью, доставляя оборудование солдатам, застрявшим в окопах, и даже кровь раненым военнослужащим.

Однако россия не стоит на месте, адаптируя иранские беспилотные летательные аппараты Shahed и используя дроны, управляемые с помощью оптоволоконного кабеля, что делает их неуязвимыми для помех.

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Егор Дудинов — один из тех, кто пытается обеспечить преимущество Украины. По образованию он IT-специалист, поэтому быстро понял важность электронной войны и, когда началась полномасштабная война, осознал, что Украина не имеет достаточно технологий для самообороны. Современное поле боя имеет много разных типов электронных сигналов, и Дудинов вместе с партнерами начал работать над устройством, которое могло бы отслеживать и определять их источник. Результатом стало устройство, которое может обнаруживать сигналы, излучаемые вражескими радарами, системами радиоэлектронного подавления и даже операторами дронов на расстоянии до 30 километров.

Бюджет Украины на оборонные закупки составляет около 12 миллиардов долларов, хотя страна сейчас может производить военную технику на сумму, втрое превышающую эту. Поскольку европейские правительства выделяют сотни миллиардов на оборону, Украина заявляет, что может удовлетворить часть этого спроса.

Или сможет это сделать после окончания войны: на данный момент весь экспорт оружия запрещен законом. Эта реальность является источником напряжения между некоторыми представителями отрасли и правительством относительно экспорта украинского опыта.

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Сейчас главная задача — превратить инновации в производство. Украинцы вновь хотят совершить большой прорыв в военных технологиях.

Одна из инвестиций предусматривает использование лазера для определения цели, а затем запуск дрона, который автоматически следует за лазером, чтобы поразить ее. Другая — разработка программного обеспечения и набора микросхем, которые действуют как небольшие антенны для фильтрации шума, намеренно создаваемого врагом для нарушения GPS-сигналов. Третья — работа в гараже над смешиванием твердого ракетного топлива с целью разработки дешевых ракет, способных перехватывать дроны Shahed.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на поле боя будут делать ставку на компьютерные игры.

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