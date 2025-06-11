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«Последние удары, похоже, являются частью более широкой кампании москвы»: СМИ об адской ночи в столице
Вашингтон направляет дипломатические усилия на установление мира, но на переговорах в Стамбуле договориться о прекращении огня не удалось. Очередной обмен пленными - единственный результат таких встреч. В то же время москва усилила атаки дронов и ракет, несмотря на давление США с целью достижения перемирия. Жители Киева описали ночь на 10 июня как одну из самых тяжелых.
«Нападения усилились после того, как 1 июня Украина провела серию ударов дронами по стратегическим бомбардировщикам на авиабазах в россии. Последние удары, похоже, являются частью более широкой кампании москвы с целью преодолеть украинскую противовоздушную оборону, поскольку она готовит новую наземную операцию на востоке Украины», — отмечает издание The New York Times.
По словам украинских чиновников, во вторник рф запустила по Украине 315 дронов и 7 ракет. Это произошло после еще одной масштабной воздушной атаки, в которой россия применила около 500 дронов и ракет. Это, отмечают в публикации, едва ли не самая большая подобная атака с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.
Воздушные тревоги, грохот ПВО, взрывы — такими стали ночи в Киеве. Уставшие люди вынуждены ночевать в коридорах, ванных комнатах или укрытиях метро. Дети плачут в убежищах, а утром украинцы все равно идут на работу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в СНБО проанализировали массированную атаку рф по Киеву и Одессе: «Это мина, которая приведет к большой войне в Европе».212
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Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня