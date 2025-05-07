кремль пытается максимизировать свои достижения в преддверии любого возможного урегулирования. Украина сталкивается с ослаблением энтузиазма со стороны Вашингтона, где администрация Трампа заняла скептическую позицию относительно дальнейшей борьбы Киева. Это поставило украинское правительство перед перспективой того, что, несмотря на постоянные обещания Европы о поддержке, оно будет вынуждено противостоять российской агрессии с меньшей поддержкой со стороны Соединенных Штатов. Так считает старший вице-президент Американского совета по внешней политике в Вашингтоне Илан Берман.

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«Но в этом мрачном расчете у Киева есть козырь. За последние три года войны храбрые защитники Украины добились значительных военных успехов, поскольку необходимость на поле боя стала матерью изобретений. В этом процессе Украине удалось самостоятельно изменить форму современной войны, — говорит Берман. — Наиболее ярко это можно увидеть в контексте беспилотников. С февраля 2023 г. произошла настоящая революция в войне с использованием беспилотников, поскольку беспилотные платформы стали более универсальными, доступными и функциональными. Украина сделала первый шаг в этом направлении, создав отечественный потенциал производства беспилотников, создав передовые подразделения беспилотников и построив мастерские по производству беспилотников на линии фронта, где они могут быстро пополнять запасы передовых подразделений».

Эти возможности, добавил Берман, сейчас расширяются с поразительной скоростью. Ведь государственная и частная промышленность производят около 200 000 дронов в месяц, а в этом году их будет произведено 2,5 миллиона или больше.

«Этот всплеск в свою очередь позволил Украине компенсировать по крайней мере некоторые преимущества россии в обычных огневых средствах, — рассказывает Берман. — Эти достижения также имеют эффект „просачивания“, создавая значительные инновации в таких отраслях, как военная медицина. Например, украинские войска все чаще используют беспилотные системы для транспортировки раненых с передовой или для оказания им медицинской помощи, таким образом уменьшая риски для медицинского персонала и позволяя быстрее оказывать жизненно необходимую помощь раненым в бою».

Нынешней весной Министерство обороны Украины выделило треть своего годового бюджета на разработку высокотехнологичного вооружения. Это новое вливание средств даст толчок очередному циклу военных инноваций украинцев.

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«Чтобы выдержать военную агрессию россии, Киев уже трансформирует современное поле боя. Или, как выразился Институт острова Снейк, „Украина переформатирует цикл оборонных инноваций. Те, кто действует вместе с нами, помогут построить будущее сдерживание, безопасность и стратегическое преимущество“. Для Вашингтона, который все больше сосредотачивается на эффективности и распределении бремени, это послание достойно того, чтобы к нему прислушиваться», — отметил Берман.

Ранее военный эксперт, полковник Маркус Райзнер отметил, что Украина делает все возможное, чтобы сорвать празднование 9 мая в россии.

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